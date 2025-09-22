Szeszes italok a szekrényen, kenyér a kosárban: rejtélyesen tűntek el a balatoni üdülő vendégei - Galéria

Vidám, nyaraló családoknak adhatott szállást az évek óta elhagyatottan álló balatoni üdülő. A Felfedező nevű magyar urbexes járt az épületben, ahol még a kenyeret is a konyhapulton felejtették.

Eltűntek az üdülő vendégei / Fotó: A Felfedező-urbexes

A titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon, de külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például azt a budapesti luxusházat, aminek a lakóiról több teória is született, valamint a tanár házaspár otthonát, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, de ne feledkezzünk meg a balatoni bisztróról sem. Most egy balatoni üdülőben járt, ahonnan rejtélyes körülmények között tűntek el a vendégek.

A retró hangulatot idéző üdülőben rengeteg tárgyat hagytak hátra. Szeszes italok sorakoznak a polcokon, összehajtott ágyneműk hevernek a folyosón és a szobákban. A konyhában egy piros kosárba szeletelt kenyeret készítettek, de már senki nincs, aki megegye. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan mikor és miért tűnhettek el a vendégek a balatoni üdülőből.



Nézz be te is az elhagyatott balatoni üdülőbe! Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig: