Szeszes italok a szekrényen, kenyér a kosárban: rejtélyesen tűntek el a balatoni üdülő vendégei - Galéria

Rejtélyes épületre bukkant egy magyar felfedező. Mindent hátrahagyva tűntek el az egyik balatoni üdülő vendégei.
Vidám, nyaraló családoknak adhatott szállást az évek óta elhagyatottan álló balatoni üdülő. A Felfedező nevű magyar urbexes járt az épületben, ahol még a kenyeret is a konyhapulton felejtették.
A titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon, de külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például azt a budapesti luxusházat, aminek a lakóiról több teória is született, valamint a tanár házaspár otthonát, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, de ne feledkezzünk meg a balatoni bisztróról sem. Most egy balatoni üdülőben járt, ahonnan rejtélyes körülmények között tűntek el a vendégek.
A retró hangulatot idéző üdülőben rengeteg tárgyat hagytak hátra. Szeszes italok sorakoznak a polcokon, összehajtott ágyneműk hevernek a folyosón és a szobákban. A konyhában egy piros kosárba szeletelt kenyeret készítettek, de már senki nincs, aki megegye. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan mikor és miért tűnhettek el a vendégek a balatoni üdülőből.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyébként egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
