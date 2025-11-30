- A következő hónapokban is ki kell állni a magyar hazáért!
Fajsúlyos kérdésekről kell döntsenek a magyarok jövő áprilisban!
Ismét teltházas esemény volt szombaton a Nyíregyházán tartott Háborúellenes Gyűlés. A rendezvényen számos politikus is részt vett, köztük Nyitrai Zsolt is, aki elmondta, hogy mi a tétje a jövő évi választásoknak.
Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Metropol kérdésére válaszolva elmondta, azért fontos, hogy sokan részt vettek a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen, mert a jövő évi választásoknak egy fajsúlyos és kiemelt tétje a háború és béke kérdése.
Egész jól nézünk ki itt most Nyíregyházán!
- reagált a teltházas eseményre Nyitrai Zsolt, majd elmondta, azért van fontos jelentősége az ilyen eseményeknek, mert nagyon komoly és fajsúlyos témák vannak most a közéletben az asztalon.
Itt a háború és béke kérdése és szerintem ez lesz a 26-os országgyűlési választásnak is a tétje, hogy milyen irányba megyünk tovább
- mondta és hozzátette, hogyha körbe néz ezen az eseményen, akkor azt látja, elszánt és lelkes támogatókkal telt meg a nyíregyházi aréna.
Azt ajánlom mindenki figyelmébe, hogy a Tisza pártos kamuprofilok és röhögő fejek, azok nem szavaznak. Akik viszont itt vannak, ők fognak!
Nyitrai Zsolt: sok ilyen rendezvényre lenne még szükség!
Nincs olyan esemény a felesleges lenne és még sok ilyenre lenne szükség, mert minél több emberrel át kell beszélni ezeket a fajsúlyos kérdéseket, hiszen a szomszédunkban már hosszú idő óta egy komoly háború dúl és a brüsszeli vezetés pedig teljesen elveszítette a fejét. Ők egy háborús pszichózisban élnek
- mondta a főtanácsadó és arra hívta fel a figyelmet, el kerülnünk, hogy a háborús gondolatok tovább terjedjenek.
