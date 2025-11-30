Fajsúlyos kérdésekről kell döntsenek a magyarok jövő áprilisban!

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Metropol kérdésére válaszolva elmondta, azért fontos, hogy sokan részt vettek a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen, mert a jövő évi választásoknak egy fajsúlyos és kiemelt tétje a háború és béke kérdése.

Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt

Egész jól nézünk ki itt most Nyíregyházán!

- reagált a teltházas eseményre Nyitrai Zsolt, majd elmondta, azért van fontos jelentősége az ilyen eseményeknek, mert nagyon komoly és fajsúlyos témák vannak most a közéletben az asztalon.

Itt a háború és béke kérdése és szerintem ez lesz a 26-os országgyűlési választásnak is a tétje, hogy milyen irányba megyünk tovább

- mondta és hozzátette, hogyha körbe néz ezen az eseményen, akkor azt látja, elszánt és lelkes támogatókkal telt meg a nyíregyházi aréna.

Azt ajánlom mindenki figyelmébe, hogy a Tisza pártos kamuprofilok és röhögő fejek, azok nem szavaznak. Akik viszont itt vannak, ők fognak!

Nyitrai Zsolt: sok ilyen rendezvényre lenne még szükség!

Nincs olyan esemény a felesleges lenne és még sok ilyenre lenne szükség, mert minél több emberrel át kell beszélni ezeket a fajsúlyos kérdéseket, hiszen a szomszédunkban már hosszú idő óta egy komoly háború dúl és a brüsszeli vezetés pedig teljesen elveszítette a fejét. Ők egy háborús pszichózisban élnek

- mondta a főtanácsadó és arra hívta fel a figyelmet, el kerülnünk, hogy a háborús gondolatok tovább terjedjenek.