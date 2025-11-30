RETRO RÁDIÓ

Lélegzetelállító felvételek készültek a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen!

Teltház volt a november 29-ei Háborúellenes Gyűlésen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 11:16
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor Nyíregyháza

Orbán Viktor újabb fotókat osztott meg a november 29-ei Háborúellenes Gyűlés eseményéről, amelyet ezúttal Nyíregyházán rendeztek.

Háborúellenes Gyűlés Nyíregyházán
Háborúellenes Gyűlés Nyíregyházán Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Teltház Nyíregyházán! Köszönjük!

- írja a kormányfő.

 

