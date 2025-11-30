- "Nem engedjük el Márta kezét" - Orbán Viktor szívszorító videót tett közzé
Lélegzetelállító felvételek készültek a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen!
Teltház volt a november 29-ei Háborúellenes Gyűlésen.
Orbán Viktor újabb fotókat osztott meg a november 29-ei Háborúellenes Gyűlés eseményéről, amelyet ezúttal Nyíregyházán rendeztek.
Teltház Nyíregyházán! Köszönjük!
- írja a kormányfő.
