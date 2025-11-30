"Én csak a veszteségekre tudok gondolni" - kemény kritikát fogalmazott meg Muri Enikő

Muri Enikő a Borsnak árulta el, mit gondol a baloldali politikusokról. Az énekesnő a november 29-ei Háborúellenes Gyűlésen a béke és a hazaszeretet fontosságáról beszélt. Kijelentette, hogy az egyetlen út a békéhez, ahogy Orbán Viktor is hangsúlyozta, hogy mindent meg kell tenni ennek érdekében, mert ez a legfontosabb a magyar emberek számára.

Muri Enikő a Háborúellenes Gyűlés nyíregyházi találkozójának (Fotó: MW)

Muri Enikő beleállt az ellenzékbe

A baloldali politikusok nem értik, hogy hogyan is kellene megteremteni a békét. Aki pedig nem érti, hogy miért van szükség a Háborúellenes Gyűlésekre, annak »nagy baj van a toronyban«

– fogalmazta meg kemény kritikáját az énekesnő, aki az ellentétek ellenére nem gondolná, hogy bármilyen módon támogatni kellene a hergelést. Helyette a békés tárgyalást javasolja mindenki számára megoldásnak.

A béke eléréséhez le kellene ülni és megbeszélni a problémákat. Meg kell teremteni azokat a lehetőségeket, hogy lezáruljon egy szakasz, amit háborúnak hívnak. Egy vitát se úgy zárunk le, hogy a másik hátába mártom a kést, hanem kompromisszumokat kötünk

– árulta el a Borsnak.

Muri Enikő a békéért küzd

Én azért jöttem el most a Háborúellenes Gyűlésre, mivel nyíregyházi vagyok, és innen röppentem ki. Viszont mindenkinek javaslom, hogy látogasson el egy ilyen találkozóra, mert nagyon nagy közösségépítő ereje van. Aki békét szeretne, mind itt van, ezen a gyűlésen

– mondta az énekesnő. Mint az köztudott rengeteg élet veszik oda napról-napra Ukrajnában. Enikő arról is beszámolt, milyen ára is van egy háborúnak.

Én csak a veszteségekre tudok gondolni. Ennek nincsen ára, mivel itt mindenki csak veszíthet. Ha a háború tovább folytatódik, akkor mindenki csak vesztesként tud kijönni ebből

– szögezte le Muri Enikő.