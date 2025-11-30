RETRO RÁDIÓ

"Én csak a veszteségekre tudok gondolni" - kemény kritikát fogalmazott meg Muri Enikő

Az énekesnő szerint sokan nem képesek felfogni, hogy mi a legfontosabb a béke eléréshez. Muri Enikő hangsúlyozta: nem fegyver kell, hanem leülni a feleknek tárgyalni egymással.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 10:30
Háborúellenes Gyűlés Muri Enikő Orbán Viktor

Muri Enikő a Borsnak árulta el, mit gondol a baloldali politikusokról. Az énekesnő a november 29-ei Háborúellenes Gyűlésen a béke és a hazaszeretet fontosságáról beszélt. Kijelentette, hogy az egyetlen út a békéhez, ahogy Orbán Viktor is hangsúlyozta, hogy mindent meg kell tenni ennek érdekében, mert ez a legfontosabb a magyar emberek számára.

Muri Enikő a Háborúellenes Gyűlés nyíregyházi találkozójának
Muri Enikő a Háborúellenes Gyűlés nyíregyházi találkozójának (Fotó: MW)

Muri Enikő beleállt az ellenzékbe

A baloldali politikusok nem értik, hogy hogyan is kellene megteremteni a békét. Aki pedig nem érti, hogy miért van szükség a Háborúellenes Gyűlésekre, annak »nagy baj van a toronyban«

– fogalmazta meg kemény kritikáját az énekesnő, aki az ellentétek ellenére nem gondolná, hogy bármilyen módon támogatni kellene a hergelést. Helyette a békés tárgyalást javasolja mindenki számára megoldásnak.

A béke eléréséhez le kellene ülni és megbeszélni a problémákat. Meg kell teremteni azokat a lehetőségeket, hogy lezáruljon egy szakasz, amit háborúnak hívnak. Egy vitát se úgy zárunk le, hogy a másik hátába mártom a kést, hanem kompromisszumokat kötünk

– árulta el a Borsnak.

Muri Enikő a békéért küzd

Én azért jöttem el most a Háborúellenes Gyűlésre, mivel nyíregyházi vagyok, és innen röppentem ki. Viszont mindenkinek javaslom, hogy látogasson el egy ilyen találkozóra, mert nagyon nagy közösségépítő ereje van. Aki békét szeretne, mind itt van, ezen a gyűlésen

– mondta az énekesnő. Mint az köztudott rengeteg élet veszik oda napról-napra Ukrajnában. Enikő arról is beszámolt, milyen ára is van egy háborúnak. 

Én csak a veszteségekre tudok gondolni. Ennek nincsen ára, mivel itt mindenki csak veszíthet. Ha a háború tovább folytatódik, akkor mindenki csak vesztesként tud kijönni ebből

– szögezte le Muri Enikő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu