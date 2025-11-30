Csisztu Zsuzsa: Az édesanyák adókedvezménye világszám

Dr. Csisztu Zsuzsa, olimpia nyolcadik helyezett, többszörös magyar bajnok tornásznő is részt vett a Háborúellenes gyűlés szombati, nyíregyházi állomásán. A Magyar Olimpia Bizottság (MOB) Médiabizottságának elnöke szerint óriási lehetőséget kaptak a három- és a kétgyermekes édesanyák, amikor bevezették az adókedvezményt és elmondta, milyen nagyszerű lehetőség közül választhatnak a magyar emberek.

Csisztu Zsuzsa is ott volt a Háborúellenes Gyűlés szombati, nyíregyházi állomásán Fotó: NSO

- Évek óta figyelem a kormány családpolitikáját és persze sajnálom picit, hogy nem vagyok kicsivel fiatalabb - mondja nevetve. - Amikor én voltam fiatal édesanya, akkor ennek pont az ellenkezője zajlott, nagyon rossz feltételek mellett kezdhette az életét egy fiatal pár. Emlékszem, hogy anyagilag bátorságnak számított a gyermekvállalás - mondta Csisztu, aki szerint, most sokkal könnyebb egy életet elkezdeni, mint régebben.

- Nemhogy támogatást nem nyújtottak, kifejezetten meg volt kötve az ember keze, amikor otthonra vágyott vagy családot szeretett volna alapítani.

Csisztu Zsuzsa: Az édesanyák adókedvezménye fantasztikus

Az édesanyák adókedvezménye világszám, fantasztikus kezdeményezés. De említhetném a 3%-os lakáshitelt is, ami egy első otthonra vágyó fiatalnak nagyszerű támogatás, és régebben elképzelhetetlen volt

- nyilatkozta Csisztu, aki szerint ezeket a lehetőségeket az éltüket most megalapozóknak is meg kellene ragadniuk.