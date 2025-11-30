- A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen óriási sztárdömping volt
- Orbán Viktor: A magyarok sorsáról a magyarok döntenek! - Videó
- Orbán Viktor: ők lennének a tiszás megszorító csomag legnagyobb vesztesei
- Orbán Viktor: Magyarország fogja megnyerni a háborúról szóló vitát
Csisztu Zsuzsa: Az édesanyák adókedvezménye világszám
A sportdiplomata és sportjogász is ott volt a szombati Háborúellenes Gyűlés nyíregyházi állomásán. Dr. Csisztu Zsuzsa elárulta, ő majd a fokozatos bevezetés mellett lesz jogosult a kétgyermekes édesanyák adókedvezményére, és szerinte ezzel megkönnyítik számos nő számára a gyermekvállalást Magyarországon, és lehetőséget teremtenek számukra, hogy ne kelljen választaniuk az anyaság és a hivatásuk között.
Dr. Csisztu Zsuzsa, olimpia nyolcadik helyezett, többszörös magyar bajnok tornásznő is részt vett a Háborúellenes gyűlés szombati, nyíregyházi állomásán. A Magyar Olimpia Bizottság (MOB) Médiabizottságának elnöke szerint óriási lehetőséget kaptak a három- és a kétgyermekes édesanyák, amikor bevezették az adókedvezményt és elmondta, milyen nagyszerű lehetőség közül választhatnak a magyar emberek.
- Évek óta figyelem a kormány családpolitikáját és persze sajnálom picit, hogy nem vagyok kicsivel fiatalabb - mondja nevetve. - Amikor én voltam fiatal édesanya, akkor ennek pont az ellenkezője zajlott, nagyon rossz feltételek mellett kezdhette az életét egy fiatal pár. Emlékszem, hogy anyagilag bátorságnak számított a gyermekvállalás - mondta Csisztu, aki szerint, most sokkal könnyebb egy életet elkezdeni, mint régebben.
- Nemhogy támogatást nem nyújtottak, kifejezetten meg volt kötve az ember keze, amikor otthonra vágyott vagy családot szeretett volna alapítani.
Csisztu Zsuzsa: Az édesanyák adókedvezménye fantasztikus
Az édesanyák adókedvezménye világszám, fantasztikus kezdeményezés. De említhetném a 3%-os lakáshitelt is, ami egy első otthonra vágyó fiatalnak nagyszerű támogatás, és régebben elképzelhetetlen volt
- nyilatkozta Csisztu, aki szerint ezeket a lehetőségeket az éltüket most megalapozóknak is meg kellene ragadniuk.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre