Csisztu Zsuzsa: Az édesanyák adókedvezménye világszám

A sportdiplomata és sportjogász is ott volt a szombati Háborúellenes Gyűlés nyíregyházi állomásán. Dr. Csisztu Zsuzsa elárulta, ő majd a fokozatos bevezetés mellett lesz jogosult a kétgyermekes édesanyák adókedvezményére, és szerinte ezzel megkönnyítik számos nő számára a gyermekvállalást Magyarországon, és lehetőséget teremtenek számukra, hogy ne kelljen választaniuk az anyaság és a hivatásuk között.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 10:00
Háborúellenes gyűlés adókedvezmény Csisztu Zsuzsa

Dr. Csisztu Zsuzsa, olimpia nyolcadik helyezett, többszörös magyar bajnok tornásznő is részt vett a Háborúellenes gyűlés szombati, nyíregyházi állomásán. A Magyar Olimpia Bizottság (MOB) Médiabizottságának elnöke szerint óriási lehetőséget kaptak a három- és a kétgyermekes édesanyák, amikor bevezették az adókedvezményt és elmondta, milyen nagyszerű lehetőség közül választhatnak a magyar emberek.

Csisztu Zsuzsa is ott volt a Háborúellenes Gyűlés szombati, nyíregyházi állomásán
Csisztu Zsuzsa is ott volt a Háborúellenes Gyűlés szombati, nyíregyházi állomásán Fotó: NSO

- Évek óta figyelem a kormány családpolitikáját és persze sajnálom picit, hogy nem vagyok kicsivel fiatalabb - mondja nevetve. - Amikor én voltam fiatal édesanya, akkor ennek pont az ellenkezője zajlott, nagyon rossz feltételek mellett kezdhette az életét egy fiatal pár. Emlékszem, hogy anyagilag bátorságnak számított a gyermekvállalás - mondta Csisztu, aki szerint, most sokkal könnyebb egy életet elkezdeni, mint régebben. 

- Nemhogy támogatást nem nyújtottak, kifejezetten meg volt kötve az ember keze, amikor otthonra vágyott vagy családot szeretett volna alapítani.

Csisztu Zsuzsa: Az édesanyák adókedvezménye fantasztikus

Az édesanyák adókedvezménye világszám, fantasztikus kezdeményezés. De említhetném a 3%-os lakáshitelt is, ami egy első otthonra vágyó fiatalnak nagyszerű támogatás, és régebben elképzelhetetlen volt

- nyilatkozta Csisztu, aki szerint ezeket a lehetőségeket az éltüket most megalapozóknak is meg kellene ragadniuk.

 

