"Nem hagyjuk, hogy mások döntsenek a sorsunkról!" - ezt üzente Orbán Viktor
November 29-én tartották a második Háborúellenes Gyűlést, ahol Orbán Viktor beszédet mondott.
"Aki békét akar, velünk tart!" - áll Orbán Viktor legfrissebb Facebook bejegyzésének képén, amely a november 29-ei Háborúellenes Gyűlésen készült Magyarország miniszterelnökéről. A háborúellenes esemény sorozat második helyszíne ezúttal Nyíregyházán volt, ahol rengeteg sztár is kiállt a béke mellett.
Mi igenis hallatjuk a hangunkat! Nem hagyjuk, hogy mások döntsenek a sorsunkról!
