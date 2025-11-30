"Nem hagyjuk, hogy mások döntsenek a sorsunkról!" - ezt üzente Orbán Viktor

"Aki békét akar, velünk tart!" - áll Orbán Viktor legfrissebb Facebook bejegyzésének képén, amely a november 29-ei Háborúellenes Gyűlésen készült Magyarország miniszterelnökéről. A háborúellenes esemény sorozat második helyszíne ezúttal Nyíregyházán volt, ahol rengeteg sztár is kiállt a béke mellett.

Orbán Viktor a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen Fotó: MW

Mi igenis hallatjuk a hangunkat! Nem hagyjuk, hogy mások döntsenek a sorsunkról!

- írta ki a kormányfő.