"Nem hagyjuk, hogy mások döntsenek a sorsunkról!" - ezt üzente Orbán Viktor

November 29-én tartották a második Háborúellenes Gyűlést, ahol Orbán Viktor beszédet mondott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 09:21
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor Nyíregyháza

"Aki békét akar, velünk tart!" - áll Orbán Viktor legfrissebb Facebook bejegyzésének képén, amely a november 29-ei Háborúellenes Gyűlésen készült Magyarország miniszterelnökéről. A háborúellenes esemény sorozat második helyszíne ezúttal Nyíregyházán volt, ahol rengeteg sztár is kiállt a béke mellett.

Orbán Viktor a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen
Orbán Viktor a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen Fotó: MW

Mi igenis hallatjuk a hangunkat! Nem hagyjuk, hogy mások döntsenek a sorsunkról!

- írta ki a kormányfő.

 

