Orbán Viktor: Advent első vasárnapja. Békében és biztonságban - Videó
Megható videót tett közzé Orbán Viktor.
Szívmelengető videót posztolt Orbán Viktor legfrissebb Facebook bejegyzésében advent első vasárnapja alkalmából, és egy fontos üzenetet is küldött a magyaroknak.
Magyarország Európa legbiztonságosabb országa. Napi egy millió euró büntetés fizetünk Brüsszelnek, mert nem engedjük be a migránsokat. Mindannyiunk biztonságáért
- olvasható a videóban.
