Orbán Viktor: Magyarország fogja megnyerni a háborúról szóló vitát
A miniszterelnök szerint a nyugati vezetők képtelenek bevallani, hogy rossz álláspontot képviseltek a háború terén.
Orbán Viktor is felszólalt a Digitális Polgári Körök nyíregyházi háborúellenes nagygyűlésén. A miniszterelnök Tarczy Gyulával, a Nyíregyházi Televízió és Nyíregyházi Napló főszerkesztőjével beszélgetett.
A miniszterelnök elmondta, hogy a mostani háborús halál nélkülöz minden hősies romantikát. Mint jelezte, a nyugatiak a háborút egy sakkjátszmának fogják fel, miközben az emberi tragédiák összessége. Szerinte ez egy borzalmas dolog.
A világ legborzalmasabb dolga, amikor a szülő temeti el a gyerekét
– tette hozzá.
Orbán Viktor megjegyezte, hogy az amerikai elnök érti, hogy a háborúnak véget kell vetni. Kiemelte, ha a háború kiterjed, az elnyeli Kárpátalját és az ottani magyarokat is. Mint mondta, a Nyírségben élők jól érzékelik, hogy a háború az ő bőrükre is mehet. – Felelőtlenség a veszélyt relativizálni – tette hozzá.
Eljön az igazság pillanata
Orbán Viktor rámutatott: a nyugati vezetők háborúba akarnak menni, szerintük az oroszokat Ukrajna területén le lehet győzni, ami nekik előnyökkel járna, és ukrán vérrel fizetnék meg. Ebben pénz van, a háború üzlet. Már egyre nagyobb szerepet játszanak a hadiiparhoz kapcsolódó üzleti körök, ez a folyamat most zajlik Európában.
Ha a kontinensünkön valaki háborút veszít, annak súlyos következményei vannak. Ki fogja azt mondani, hogy 2022 áprilisában, amikor közel volt a béke, a nyugatiak akadályozták meg? Most élne több százezer ukrán és több területe lenne Ukrajnának, ki fogja ezt bevallani?
– kérdezte a miniszterelnök, majd hangsúlyozta: a háború el lett rontva, aminek a beismerése földrengést idézne elő, de ez el fog jönni, pont úgy, mint a migráció esetében.
Az uniós országok tévednek, nekünk viszont igazunk van, de ez nem egy egyszerű pozíció. Azt kérdezem: nincs deja vu érzésetek? Hogy volt a migrációval? Kinek lett igaza? Most mit mondtok? Azt, amit mi mondunk! Ugyanaz történik tehát a háború ügyében, ami a migráció ügyében is történt
– világított rá a kormányfő.
Orbán Viktor megjegyezte, hogy egyre többen leszünk és Magyarország meg fogja nyerni a háborúról szóló vitát.
Kiemelte, hogy az oroszoknak és az ukránoknak is van egy logikus szempontrendszere, ezért nehéz békét teremteni.
Nekem nem az ukránok fejével kell gondolkodni, hanem a magyarokéval. A magyar érdek, hogy minél hamarabb tűzszünet és béke legyen, mi pedig minél hamarabb kimeneküljünk a háborús árnyékból
– tette hozzá. A miniszterelnök szerint az a jó ösvény, amin most haladnak és az ukránokat próbálják rávenni, hogy kössenek békét Magyarország és egész Európa érdekében - írja a Ripost.
