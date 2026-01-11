Nemzetközi erő: ezek a politikusok mind Orbán Viktort támogatják

Miközben az ellenzék évek óta elszigetelődésről beszél, a valóság egészen mást mutat: Orbán Viktort a világ vezető politikusai nyíltan támogatják. Miniszterelnökök, elnökök és Európa legerősebb patrióta vezetői álltak ki a magyar kormányfő mellett. A 2026. január 11-én megtartott Fidesz-kongresszuson egymás után játszották le a külföldi állam- és pártvezetők videóüzeneteit, amelyekből egyértelműen kiderült: a magyar miniszterelnököt értik és tisztelik. És ami a legfontosabb: elismerik! Ma Orbán Viktor és Magyarország a világ első számú és legfontosabb példaképe a patrióta politikában. Így elismerői egyúttal azt is világosan jelezték: Magyarország nemhogy nem magányos, hanem irányt mutat. És nem, nem marginális szereplőkről van szó, hanem kormányfőkről, elnökökről és Európa legerősebb patrióta politikusairól, akik szerint Magyarország a követendő példa.

Benjámín Netanjáhú, Izrael miniszterelnöke videóüzenetben beszélt Orbán Viktorról a Fidesz-kongresszuson, 2026. január 10-én (Fotó: MW)

„Viktor kiemelkedő államférfi”

Santiago Abascal – a spanyol Vox elnöke

A spanyol jobboldal vezetője Orbán Viktort Európa egyik utolsó valódi szuverenista vezetőjeként méltatta. Üzenetében hangsúlyozta: Magyarország bebizonyította, hogy a nemzeti identitás, a családok védelme és a határok megőrzése nem múltba révedés, hanem a jövő záloga.

Orbán Viktor a világ közepébe helyezte Magyarországot, és a következő választás a magyar szuverenitás megőrzéséről fog szólni.

Matteo Salvini – az olasz Liga vezetője

Salvini szerint Orbán Viktor évekkel korábban kimondta az igazságot a migrációról, amikor még sokan hallgattak. Úgy fogalmazott: ma már egész Európában egyre többen látják be, hogy Orbánnak volt igaza.

Herbert Kickl – az osztrák FPÖ elnöke

Kickl Magyarországot iránytűnek nevezte azok számára, akik nem akarnak bevándorló-Európát. Szerinte Orbán Viktor bebizonyította: lehet nemet mondani Brüsszelnek, miközben egy ország megőrzi a biztonságát és az identitását.

Orbán Viktor a garancia arra, hogy Magyarország továbbra is az erősek és bátrak útján járjon, amiből más országok is erőt meríthetnek. Magyarországnak rá van szüksége!

Alice Weidel – az AfD társelnöke

A legnagyobb német ellenzéki párt vezető politikusa Orbán Viktor következetességét és bátorságát emelte ki. Úgy látja, a magyar migrációs politika mára sok német számára is követendő példává vált.

Orbán Viktor az európai államok szuverenitásának és szabadságának garanciája. Európának Önökre van szüksége! Európának szüksége van Orbán Viktorra!

Marine Le Pen – a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője

Le Pen Orbánt olyan vezetőként jellemezte, aki nem hátrál meg a támadások elől, és aki bebizonyította, hogy a nemzeti szuverenitás és a családvédelem nem alku tárgya.