Nemzetközi erő: ezek a politikusok mind Orbán Viktort támogatják
Orbán Viktor nem elszigetelt, hanem központi szereplő a nemzetközi politikában.
Miközben az ellenzék évek óta elszigetelődésről beszél, a valóság egészen mást mutat: Orbán Viktort a világ vezető politikusai nyíltan támogatják. Miniszterelnökök, elnökök és Európa legerősebb patrióta vezetői álltak ki a magyar kormányfő mellett. A 2026. január 11-én megtartott Fidesz-kongresszuson egymás után játszották le a külföldi állam- és pártvezetők videóüzeneteit, amelyekből egyértelműen kiderült: a magyar miniszterelnököt értik és tisztelik. És ami a legfontosabb: elismerik! Ma Orbán Viktor és Magyarország a világ első számú és legfontosabb példaképe a patrióta politikában. Így elismerői egyúttal azt is világosan jelezték: Magyarország nemhogy nem magányos, hanem irányt mutat. És nem, nem marginális szereplőkről van szó, hanem kormányfőkről, elnökökről és Európa legerősebb patrióta politikusairól, akik szerint Magyarország a követendő példa.
„Viktor kiemelkedő államférfi”
Santiago Abascal – a spanyol Vox elnöke
A spanyol jobboldal vezetője Orbán Viktort Európa egyik utolsó valódi szuverenista vezetőjeként méltatta. Üzenetében hangsúlyozta: Magyarország bebizonyította, hogy a nemzeti identitás, a családok védelme és a határok megőrzése nem múltba révedés, hanem a jövő záloga.
Orbán Viktor a világ közepébe helyezte Magyarországot, és a következő választás a magyar szuverenitás megőrzéséről fog szólni.
Matteo Salvini – az olasz Liga vezetője
Salvini szerint Orbán Viktor évekkel korábban kimondta az igazságot a migrációról, amikor még sokan hallgattak. Úgy fogalmazott: ma már egész Európában egyre többen látják be, hogy Orbánnak volt igaza.
Herbert Kickl – az osztrák FPÖ elnöke
Kickl Magyarországot iránytűnek nevezte azok számára, akik nem akarnak bevándorló-Európát. Szerinte Orbán Viktor bebizonyította: lehet nemet mondani Brüsszelnek, miközben egy ország megőrzi a biztonságát és az identitását.
Orbán Viktor a garancia arra, hogy Magyarország továbbra is az erősek és bátrak útján járjon, amiből más országok is erőt meríthetnek. Magyarországnak rá van szüksége!
Alice Weidel – az AfD társelnöke
A legnagyobb német ellenzéki párt vezető politikusa Orbán Viktor következetességét és bátorságát emelte ki. Úgy látja, a magyar migrációs politika mára sok német számára is követendő példává vált.
Orbán Viktor az európai államok szuverenitásának és szabadságának garanciája. Európának Önökre van szüksége! Európának szüksége van Orbán Viktorra!
Marine Le Pen – a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője
Le Pen Orbánt olyan vezetőként jellemezte, aki nem hátrál meg a támadások elől, és aki bebizonyította, hogy a nemzeti szuverenitás és a családvédelem nem alku tárgya.
Aleksandar Vučić – Szerbia elnöke
Vučić Magyarországot Szerbia egyik legfontosabb stratégiai partnerének nevezte, Orbán Viktort pedig a stabilitás és a béke emberének, aki a régió biztonságát mindig szem előtt tartja.
Andrej Babiš – Csehország miniszterelnöke
Babiš szerint Orbán Viktor politikája bebizonyította: a nemzeti érdekek védelme nem szélsőség, hanem kötelesség, és Magyarország előbb ismeri fel a veszélyeket, mint Nyugat-Európa.
Orbán Viktor egy igazi magyar, aki valóban mindig az önök népének érdekeit tartja szem előtt. Meg vagyok győződve róla, hogy győzni fognak, és folytatjuk a közös munkát!
Giorgia Meloni – Olaszország miniszterelnöke
Meloni Orbánt szövetségesnek és barátnak nevezte. Kiemelte: Magyarország és Olaszország ugyanazokkal a kihívásokkal küzd – migráció, családvédelem, brüsszeli túlhatalom –, és Orbán Viktor ebben már évekkel ezelőtt irányt mutatott.
Orbán Viktorral együtt állunk ki egy olyan Európáért, amely tiszteletben tartja a nemzeti szuverenitást, büszke a kultúrájára és az identitására, erősen védi a határait és a családokat.
Javier Milei – Argentína elnöke
A különleges, rocksztár stílusban érkező videóüzenetben Milei Orbán Viktort a nemzeti szuverenitás következetes védelmezőjeként méltatta. Szerinte Magyarország bizonyítja: ellen lehet állni a nemzetközi nyomásnak, miközben egy ország megőrzi identitását.
Benjámín Netanjáhú – Izrael miniszterelnöke
Netanjáhú a legnagyobb szuperlatívuszokban beszélt Orbán Viktorról, akit Izrael egyik legmegbízhatóbb európai partnerének nevezett.
Viktor kiemelkedő államférfi
– fogalmazott, hozzátéve: egy bizonytalan világban nem elég reménykedni a biztonságban, hanem harcolni kell érte, és ebben Orbán Viktor példát mutat.
A kongresszus üzenete egyértelmű: Orbán Viktor nem elszigetelt, hanem központi szereplő a nemzetközi politikában. Miközben Nyugaton egyre többen keresik a hétköznapi és globális problémák megoldásának útját, addig Magyarország már rég megtalálta – írja a Ripost. A videóüzenetek azt bizonyítják, hogy ezt ma már a világ vezető politikusai közül egyre többen nyíltan is elismerik.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre