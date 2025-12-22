Orbán Viktor ma este hatalmas bejelentésre készül – mutatjuk, hol nézheted meg!
Kiderült a helyszín és az időpont.
Orbán Viktor a Facebookon osztotta meg: hétfőn este a Tények után, 18.45-kor lesz látható adásban. A miniszterelnök így biztatta a nézőket:
