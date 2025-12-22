Az ukrán elit fényűző életet él, Ukrajna háborús segítségért könyörög

Ábrahám Róbert új filmje, a Monaco hadtest érzékeny témát dolgoz fel. Megmutatja, hogy míg a külsőségek azt mutatják, hogy Ukrajna nagy bajban van, és a háború finanszírozásáért kuncsorog, addig az ukrán elit él, mint Marci Hevesen a francia Riviérán. Ábrahám Róbert a Borsnak mesélt új filmjéről.

Ábrahám Róbert legújabb filmje a Monaco hadtest Fotó: Máté Krisztián

Ábrahám Róbert: Monaco hadtest

Nem lehet úgy közlekedni Monaco utcáin 5 percig, hogy ne jönne szembe velünk egy ukrán luxusautó. Ábrahám Róbert szerint ez nem véletlen.

Gyakorlatilag az egész film azt mutatja be, hogy 2022 óta, a háború kitörése óta nagy létszámban jelentek meg újgazdag ukránok Monacóban

– mondta el Ábrahám Róbert, a film rendezője, majd leszögezte:

A mainstream média erről eddig trükkösen hallgatott, és mindenkit oroszpártinak nevezett, nemcsak azt, aki benne van, hanem azt is, aki kérdezni mert róla.

A film szerint a pénz útja egészen az úgynevezett „ukrán aranyvécéig” vezet, miközben Ukrajna egyes körei fejőstehénként használják az országot.

A dokumentumfilm egyik legsúlyosabb állítása, hogy több monacói luxusban élő szereplő jó kapcsolatot ápol Volodimir Zelenszkij környezetével. A film nemcsak a jelenre koncentrál, hanem visszanyúl a Majdan eseményeihez és a 2014-es zavaros időszakhoz is.

Ábrahám Róbert filmje felidézi:

az utcai felvonulásokat,

a brutális rendőri fellépéseket,

az újságírók megverését,

az elrabolt politikusokat

és azt a korszakot, amikor éjszakákon át égett a Majdan, és emberek haltak meg.

Ez a történet nem 2022-ben kezdődött. A problémák már jóval korábban jelen voltak

– hangsúlyozta Ábrahám Róbert.

A film külön fejezetet szentel Zelenszkij felemelkedésének, A nép szolgája című sorozattól a politikai kampányáig. Az egész olyan, mintha írtak volna neki egy szerepet, és azt játszaná el. Megtudtuk: humoristából lett elnök, aki nem mellesleg oroszul kampányolt, békét ígért és az is elhangzott róla, hogy a Kreml is neki szurkolt.

Ábrahám szerint konszenzus van abban, hogy ha nem tör ki a háború, akkor Zelenszkij politikailag megbukott volna.

A film egyik legmegdöbbentőbb része az úgynevezett TCK-rendszer bemutatása, amelyet a dokumentumfilm Ukrajna új pénzes elitjeként ír le. A vádak szerint az utcai elkapás kiváltása több ezer dollár, de a központi ügyintézés még drágább, így az életek mentésének ára forintban akár milliókban is mérhető.