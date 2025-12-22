Az ukrán elit fényűző életet él, Ukrajna háborús segítségért könyörög
Ábrahám Róbert új filmje rávilágít az igazságra.
Ábrahám Róbert új filmje, a Monaco hadtest érzékeny témát dolgoz fel. Megmutatja, hogy míg a külsőségek azt mutatják, hogy Ukrajna nagy bajban van, és a háború finanszírozásáért kuncsorog, addig az ukrán elit él, mint Marci Hevesen a francia Riviérán. Ábrahám Róbert a Borsnak mesélt új filmjéről.
Ábrahám Róbert: Monaco hadtest
Nem lehet úgy közlekedni Monaco utcáin 5 percig, hogy ne jönne szembe velünk egy ukrán luxusautó. Ábrahám Róbert szerint ez nem véletlen.
Gyakorlatilag az egész film azt mutatja be, hogy 2022 óta, a háború kitörése óta nagy létszámban jelentek meg újgazdag ukránok Monacóban
– mondta el Ábrahám Róbert, a film rendezője, majd leszögezte:
A mainstream média erről eddig trükkösen hallgatott, és mindenkit oroszpártinak nevezett, nemcsak azt, aki benne van, hanem azt is, aki kérdezni mert róla.
A film szerint a pénz útja egészen az úgynevezett „ukrán aranyvécéig” vezet, miközben Ukrajna egyes körei fejőstehénként használják az országot.
A dokumentumfilm egyik legsúlyosabb állítása, hogy több monacói luxusban élő szereplő jó kapcsolatot ápol Volodimir Zelenszkij környezetével. A film nemcsak a jelenre koncentrál, hanem visszanyúl a Majdan eseményeihez és a 2014-es zavaros időszakhoz is.
Ábrahám Róbert filmje felidézi:
- az utcai felvonulásokat,
- a brutális rendőri fellépéseket,
- az újságírók megverését,
- az elrabolt politikusokat
- és azt a korszakot, amikor éjszakákon át égett a Majdan, és emberek haltak meg.
Ez a történet nem 2022-ben kezdődött. A problémák már jóval korábban jelen voltak
– hangsúlyozta Ábrahám Róbert.
A film külön fejezetet szentel Zelenszkij felemelkedésének, A nép szolgája című sorozattól a politikai kampányáig. Az egész olyan, mintha írtak volna neki egy szerepet, és azt játszaná el. Megtudtuk: humoristából lett elnök, aki nem mellesleg oroszul kampányolt, békét ígért és az is elhangzott róla, hogy a Kreml is neki szurkolt.
Ábrahám szerint konszenzus van abban, hogy ha nem tör ki a háború, akkor Zelenszkij politikailag megbukott volna.
A film egyik legmegdöbbentőbb része az úgynevezett TCK-rendszer bemutatása, amelyet a dokumentumfilm Ukrajna új pénzes elitjeként ír le. A vádak szerint az utcai elkapás kiváltása több ezer dollár, de a központi ügyintézés még drágább, így az életek mentésének ára forintban akár milliókban is mérhető.
Ábrahám Róbert nem véletlenül választotta a dokumentumfilm műfaját a téma bemutatására.
Ez egy olyan téma, amit a mainstream média megpróbált dióbélbe zárni. Úgy gondoltam, ezt úgy kell feltörni, hogy minden részét megmutatjuk
– fogalmazott.
A rendező szerint most kezd repedezni a hallgatás fala, hiszen már az amerikai elnök fia is nyíltan beszélt arról, amit korábban tabuként kezeltek.
A Monaco hadtest dokumentumfilm december 27-én jelenik meg az interneten.
Később televíziós bemutatót is kap. A film Sebestyén József sorstársai előtt tiszteleg, és felteszi azokat a kérdéseket, amiket eddig mások nem mertek.
