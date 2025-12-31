RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt: szavak helyett tettek, a horgászok közössége 2026-ban is számíthat a kormányra

Köszönetét fejezte ki, hogy a horgászok vigyáznak "vizeink környezetére".

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.31. 10:42
Módosítva: 2025.12.31. 10:43
nyitrai zsolt mohosz magyar országos horgász szövetség

Szavak helyett tettek, a horgászok közössége 2026-ban is számíthat a kormányra - közölte a miniszterelnök főtanácsadója kedden a Facebook-oldalán megjelent videójában.

Nyitrai Zsolt: szavak helyett tettek, a horgászok közössége 2026-ban is számíthat a kormányra
Nyitrai Zsolt: szavak helyett tettek, a horgászok közössége 2026-ban is számíthat a kormányra. Fotó: Máthé Zoltán

Nyitrai Zsolt elmondta: Magyarország az "egymillió horgász hazája", közös eredmény, hogy megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, illetve a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) kezelésébe került a legtöbb magyarországi vízterület. 

A főtanácsadó a köszönetét fejezte ki, hogy a horgászok vigyáznak "vizeink környezetére".

 

Hozzátette, hogy már horgászkártya és külön applikáció segíti a gyors ügyintézést, közösen alkották meg a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiát, amely konkrét intézkedésekkel és forrásokkal segíti a horgászvizek szolgáltatásainak bővítését, nemcsak "a pecások", hanem magyar családok, kirándulók számára is.

A videóban Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke arról beszélt, hogy 2026-ban nem emelkednek a horgászokmányok árai, így az állami horgászjegy, a fogási napló és a MOHOSZ elvárása szerint az alhaszonbérleti vizeken a területi jegyek ára is változatlan marad. A horgászok kényelmét szolgálja, hogy január elsejétől az egyesületi tagság és valamennyi szükséges okmány online, akár otthonról is megújítható azoknál az egyesületeknél, amelyek csatlakoztak a MOHOSZ új rendszeréhez. A MOHOSZ célja továbbra is az, hogy kiszámítható feltételeket, korszerű ügyintézést, és halakban gazdag, élhető vízpartokat biztosítson - emelte ki.

Jó szezonra készülünk, mindenkinek eredményes, élményekben gazdag új évet kívánok!

 - fogalmazott az elnök.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu