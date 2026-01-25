„Háttérképgyanús...” – furcsa dolgot szúrtak ki a rajongók Regán Lili bikinis fotóján

Regán Lili az utóbbi időszakban több szexi tartalmat is megosztott a közösségi oldalán a hatalmas követőtáborával. A népszerű DJ a napokban Srí Lankára utazott, ahol most fellépése is lesz.

Regán Lili újabb bikinis fotóval jelentkezett, de a követőit sokkal inkább ez foglalkoztatta Fotó: Ladóczki Balázs

Regán Lili bikinis fotóján valami furcsa dolgot vettek észre a rajongók

A lemezlovas, ha már ezen a festői helyen járt, akkor természetesen nem hagyta ki a strandolást sem. A képen Regán Lili a parton egy barna bikiniben élvezi a napsütést.

Vasárnap fellépek Srí Lankán! Már volt lehetőségem fellépni olyan országokban, mint például Vietnám, Spanyolország, a Maldív-szigetek, Franciaország, Svájc, Németország, és egyszerűen imádom látni, hogyan buliznak az emberek a világ különböző pontjain. Elképesztően izgatott vagyok

– írja a DJ a posztjában.