„Háttérképgyanús...” – furcsa dolgot szúrtak ki a rajongók Regán Lili bikinis fotóján
Nem tudtak elmenni emellett szó nélkül. Azonnal feltűnt nekik, hogy valami nem stimmel Regán Lili fotóján.
Regán Lili az utóbbi időszakban több szexi tartalmat is megosztott a közösségi oldalán a hatalmas követőtáborával. A népszerű DJ a napokban Srí Lankára utazott, ahol most fellépése is lesz.
Regán Lili bikinis fotóján valami furcsa dolgot vettek észre a rajongók
A lemezlovas, ha már ezen a festői helyen járt, akkor természetesen nem hagyta ki a strandolást sem. A képen Regán Lili a parton egy barna bikiniben élvezi a napsütést.
Vasárnap fellépek Srí Lankán! Már volt lehetőségem fellépni olyan országokban, mint például Vietnám, Spanyolország, a Maldív-szigetek, Franciaország, Svájc, Németország, és egyszerűen imádom látni, hogyan buliznak az emberek a világ különböző pontjain. Elképesztően izgatott vagyok
– írja a DJ a posztjában.
Ám a rajongóknak a lemezlovas fotóján feltűnt valami, ami mellett nem tudtak elmenni szó nélkül...
„Háttérképgyanús...” – jegyezte meg viccesen az egyik hozzászóló.
„Ettől a képről én is elképesztően izgatott lettem” – fogalmazott egy másik követő.
„Gyönyörűség” – lelkendezett egy harmadik követő.
Mutatjuk a Regán Liliről készült káprázatos fotót:
