„Háttérképgyanús...” – furcsa dolgot szúrtak ki a rajongók Regán Lili bikinis fotóján

Nem tudtak elmenni emellett szó nélkül. Azonnal feltűnt nekik, hogy valami nem stimmel Regán Lili fotóján.

Szerő: KL
Létrehozva: 2026.01.25. 16:00
szexi dögös Bikini Regán Lili DJ

Regán Lili az utóbbi időszakban több szexi tartalmat is megosztott a közösségi oldalán a hatalmas követőtáborával. A népszerű DJ a napokban Srí Lankára utazott, ahol most fellépése is lesz.

Regán Lili újabb bikinis fotóval jelentkezett, de a követőit sokkal inkább ez foglalkoztatta Fotó: Ladóczki Balázs

Regán Lili bikinis fotóján valami furcsa dolgot vettek észre a rajongók

A lemezlovas, ha már ezen a festői helyen járt, akkor természetesen nem hagyta ki a strandolást sem. A képen Regán Lili a parton egy barna bikiniben élvezi a napsütést.

Vasárnap fellépek Srí Lankán! Már volt lehetőségem fellépni olyan országokban, mint például Vietnám, Spanyolország, a Maldív-szigetek, Franciaország, Svájc, Németország, és egyszerűen imádom látni, hogyan buliznak az emberek a világ különböző pontjain. Elképesztően izgatott vagyok

– írja a DJ a posztjában.

Ám a rajongóknak a lemezlovas fotóján feltűnt valami, ami mellett nem tudtak elmenni szó nélkül...

„Háttérképgyanús...” – jegyezte meg viccesen az egyik hozzászóló.

„Ettől a képről én is elképesztően izgatott lettem” – fogalmazott egy másik követő.

„Gyönyörűség” – lelkendezett egy harmadik követő.

Mutatjuk a Regán Liliről készült káprázatos fotót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
