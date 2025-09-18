"Semmilyen testvérháború nincs közöttünk" - Tóth Gabinak elege lett, a Tiktokon fakadt ki a negatív kritikákról

Tóth Gabi nővére, Tóth Vera nemrégiben kifejtette a véleményét a tehetségkutat műsorok minőségével kapcsolatban, amely leginkább a Megasztárra éleződött ki, melynek egyik zsűritagja az énekesnő húga, Tóth Gabi. Mindketten ennek a tehetségkutatónak köszönhetik a karrierjüket, épp ezért állt bele élesen Tóth Vera a jelenlegi évadba. Húga pedig az interneten reagált nővére véleményére.

Tóth Gabinak elege lett a negatív kritikákból, így egy tíz perces Tiktok videóban üzent az őt kritizálóknak Fotó: Markovics Gábor

Tóth Gabi egy tíz perces videót osztott meg a Tiktokon, ahol megemlítette, hogy nehezen éli meg a felé irányuló kritikákat: „Kapom az ívet, sok részén jót tudok nevetni, de vannak dolgok, amik azért nekem is így, szóval, hát nem esnek jól. Csak ne csesztessetek a külsőm miatt, mert amúgy látjátok, hogy nem vagyok egy olyan durván kövér bányarém.” Majd végül testvérével kapcsolatban annyit mondott:

A testvéremnek van véleménye a műsorról, és lehet neki, hiszen egy önálló, szabad ember, azt gondol, amit akar róla. Semmilyen testvérháború nincs közöttünk a testvéremmel, nem veszekszünk, nem vitatkozunk, minden oké.

Nővére fogyására is kitért, amelyről így vélekedett: „És ami a legfontosabb, hogy én végignéztem a tesómat, hogy mit kínlódott a súlyával, hogy mennyire utálta a kövér testét, és én vagyok a legboldogabb, hogyha vékonyabb nálam, és lefogyott, és jól érzi magát a bőrében, mert tudom, hogy ez neki mennyire fontos volt, és tudom, hogy mennyit küzdött érte, úgyhogy bennem ez egy pici rossz érzést nem kelt.”

Én ettől boldog vagyok, hogy a testvérem vékony, és legfőképpen azért, mert egészséges. Úgyhogy ez a véleményem erről, és kívánom, hogy mindenkinek sikerüljön egy ilyen nehéz úton, mint a testvéremnek is, ekkora súlytól megválni és tartani. Szóval soha nem leszek azért szomorú, mert ha esetleg ő vékonyabb nálam, akkor inkább azt mondom, hogy váó, és tudod mit, éld meg, és érezd jól magad, mert tested börtönében voltál, és nagyon utáltad magad, és most szereted magad, és én ezért nagyon hálás vagyok neked, hogy végre megélheted ezt. Úgyhogy higgyétek el, hogy semmilyen feszültség nincs közöttünk.

A videóban zárásként hozzátette, hogy ha még néha távolabb is vannak egymástól, vagy nem beszélnek annyit, a szívükben a szeretet mindig ugyanolyan erős marad. - írta a Bors.

