„Fájt a szívünk, sírtunk is”: Tóth Gabi szívszorító vallomást tett

Megrázó esemény volt a parajdi sóbánya katasztrófája. Tóth Gabi és párja Papp Máté Bence a helyszínen járt, könnyekkel küszködve.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.14. 07:00
Papp Máté Bence parajd Tóth Gabi Erdély

Tóth Gabi és Párja Papp Máté Bence Parajdon jártak, hogy tiszteletüket tegyék a Parajdi sóbánya egykori helyszínén.

Tóth Gabi
Tóth Gabi sosem titkolta, hogy szíve Erdélybe húzza, így nem meglepő, hogy Paradjra is ellátogatott Fotó: Markovics Gábor

Tóth Gabiról ismert, hogy szíve csücske Erdély, jelenleg is itt tartózkodik párjával Papp Máté Bencével, ahol közösen látogatták meg az egykori sóbányát. Gabi és párja megrendülten álltak a helyszínen, hiszen a beomlás mentén rengeteg kiürült utca és némaságba burkolózott házakat láttak csak.

Fájt a szívünk, sírtunk is – mert ami itt történt, nemcsak a földet sebezte meg, hanem az emberek életét is” 

- írta Gabi az Instagram bejegyzésében.

Kifejezte reményét azzal kapcsolatban, hogy egy napon a falu ismét visszanyeri majd az életét, ahol majd újra dal és nevetés hallatszik majd. „Legyen remény, hogy újra benépesül a falu, újra nevetés és dal hallatszik, s hogy a parajdi só – ez az ősi kincs – továbbra is erőt, gyógyulást és összetartozást adhat mindannyiunknak.”
 

 

