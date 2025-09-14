„Fájt a szívünk, sírtunk is”: Tóth Gabi szívszorító vallomást tett

Megrázó esemény volt a parajdi sóbánya katasztrófája. Tóth Gabi és párja Papp Máté Bence a helyszínen járt, könnyekkel küszködve.
Tóth Gabi és Párja Papp Máté Bence Parajdon jártak, hogy tiszteletüket tegyék a Parajdi sóbánya egykori helyszínén.
Tóth Gabiról ismert, hogy szíve csücske Erdély, jelenleg is itt tartózkodik párjával Papp Máté Bencével, ahol közösen látogatták meg az egykori sóbányát. Gabi és párja megrendülten álltak a helyszínen, hiszen a beomlás mentén rengeteg kiürült utca és némaságba burkolózott házakat láttak csak.
„Fájt a szívünk, sírtunk is – mert ami itt történt, nemcsak a földet sebezte meg, hanem az emberek életét is”
- írta Gabi az Instagram bejegyzésében.
Kifejezte reményét azzal kapcsolatban, hogy egy napon a falu ismét visszanyeri majd az életét, ahol majd újra dal és nevetés hallatszik majd. „Legyen remény, hogy újra benépesül a falu, újra nevetés és dal hallatszik, s hogy a parajdi só – ez az ősi kincs – továbbra is erőt, gyógyulást és összetartozást adhat mindannyiunknak.”
