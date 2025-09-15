RETRO RÁDIÓ

„Az első casting” Elképesztő régi emlékkel érkezett Tolvai Reni

Nosztalgiázott az énekesnő. Tolvai Reni egykor még a Megasztár színpadján mutatta meg tudását.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.09.15. 17:30
Tolvai Reni Megasztár casting

Már nagyjából 15 év is eltelt, hogy az énekesnő Tolvai Reni megjelent ártatlan külsejével és felrobbantotta a Megasztár színpadát. Az aranytorkú énekesnő, azóta kivirágzott és kész nő lett, azonban sosem feledi el honnan jött és miket élt át akkoriban.

 

Tolvai Reni
Tolvai Reni a Megasztár óta ismertnév Fotó: Végh István

Tolvai Reni lett a Megasztár 5 győztese

Tolvai Reni ma már szexi tartalmaival szokott leginkább bejelentkezni közösségi oldalain, így meglepő, hogy legutóbbi bejegyzésében a rég múltat emlegette fel, pontosabban a Megasztár castingját. Reni hangja már akkor is mindenkit elvarázsolt, ami a győzelemig repítette.

Megasztár ❤️Az első casting, a pillanat amikor megkaptam a csillagot a zsűritől , apu kint várt engem ❤️
Never forget 🖤 miss you

- írta közösségi oldalán Reni.

Meg kell hagyni azóta is töretlen népszerűsége, rajongótábora pedig napról napra gyarapszik. Ha nem emlékszel, hogyan nézett ki az énekesnő a Megasztár első castingján, akkor itt egy kis emlékeztető.

 

 

