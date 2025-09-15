„Az első casting” Elképesztő régi emlékkel érkezett Tolvai Reni

Nosztalgiázott az énekesnő. Tolvai Reni egykor még a Megasztár színpadján mutatta meg tudását.
Már nagyjából 15 év is eltelt, hogy az énekesnő Tolvai Reni megjelent ártatlan külsejével és felrobbantotta a Megasztár színpadát. Az aranytorkú énekesnő, azóta kivirágzott és kész nő lett, azonban sosem feledi el honnan jött és miket élt át akkoriban.
Tolvai Reni ma már szexi tartalmaival szokott leginkább bejelentkezni közösségi oldalain, így meglepő, hogy legutóbbi bejegyzésében a rég múltat emlegette fel, pontosabban a Megasztár castingját. Reni hangja már akkor is mindenkit elvarázsolt, ami a győzelemig repítette.
Megasztár ❤️Az első casting, a pillanat amikor megkaptam a csillagot a zsűritől , apu kint várt engem ❤️
Never forget 🖤 miss you
- írta közösségi oldalán Reni.
Meg kell hagyni azóta is töretlen népszerűsége, rajongótábora pedig napról napra gyarapszik. Ha nem emlékszel, hogyan nézett ki az énekesnő a Megasztár első castingján, akkor itt egy kis emlékeztető.
