Most kiderül: ilyen háziállat passzol hozzád a csillagjegyed alapján!

Mutatjuk, milyen állatot érdemes tartanod!
Gondolkodtál már azon, vajon melyik az a háziállat, amelyik a leginkább passzol a személyiségedhez? Akárcsak egy jó barát megtalálása, a számunkra megfelelő kis kedvenc kiválasztása is rengeteg örömöt és harmóniát hozhat az életünkbe. Az alábbiakban most azt mutatjuk be, a csillagjegy alapján kinek melyik háziállat az ideális választás!
Kos, tele vagy energiával és szereted a kalandokat. Egy játékos kutya, amely lépést tud tartani az aktív életmódoddal, lehet a legjobb társ a számodra, például egy élénk labrador vagy egy lelkes Jack Russell terrier. Ezek a kutyák bármikor szívesen csatlakoznak hozzád egy túrára, vagy egy játékra a parkban. A kisebb háziállatokat kedvelő Kosok számára a hörcsög vagy a tengerimalac szórakoztató választás lehet. Aktívak és kíváncsiak, akárcsak te!
Bika, imádod a kényelmet és a kikapcsolódást: egy nyugodt és bújós macska a számodra tökéletes kedvenc. Az olyan macskák, mint a brit rövidszőrű vagy a rongybabamacska, amelyek a szelíd természetükről és az ölelgetés iránti szeretetükről ismertek, ideális választások. Ha viszont kedveled a vízi háziállatokat, fontold meg egy gyönyörű akvárium beszerzését. A halak úszkálásának figyelése hihetetlenül megnyugtató, és jól illeszkedik a nyugalom iránti szeretetedhez.
Ikrek, kíváncsi vagy és szeretsz kommunikálni. Az olyan madarak, mint a papagájok, ideális társak lehetnek. Fecsegők és intelligensek, az utánzásukkal és bohóckodásukkal nagyon szórakoztatóak. Hagyományosabb háziállat esetén fontold meg az olyan okos kutyafajtákat, mint az uszkár vagy a border collie. Intelligensek és szeretnek új trükköket elsajátítani, ahogyan te is szeretsz új dolgokat megtanulni.
Rák, érzékeny vagy, és szeretsz gondoskodni másokról. Egy olyan háziállat, amely a szeretetből és a figyelemből táplálkozik, mint egy bújós nyúl, tökéletes választás a számodra. A nyulak emellett szelídek és élvezik a kényeztetést. Ha egy hagyományosabb háziállatot szeretnél, akkor egy hűséges kutya, például egy golden retriever, vagy egy szerető macska, mint egy Maine Coon, melegséggel és szeretettel töltheti meg az otthonodat.
Oroszlán, szeretsz a figyelem középpontjában lenni, és élvezed, ha olyan háziállatod tarthatsz, amely megfelel az uralkodói természetednek. Egy fenséges macska, mint amilyen egy bengáli vagy egy szibériai, tökéletes társad lehet. Gyönyörűek és parancsoló jelenlétük van, akárcsak neked! A kutyabarátok számára egy olyan merész és magabiztos fajta, mint a dobermann vagy a dán dog, lehet az ideális választás. Ezek a kutyák ugyanis hűségesek és szeretik, ha csodálják őket.
Szűz, gyakorlatias vagy és szereted a rendet. Egy könnyen gondozható háziállat, például egy hal vagy egy hüllő, passzolhat leginkább az életmódodhoz. Az akváriumok ugyanis rendezettek és gyönyörűek lehetnek, továbbá a nyugalom és rend érzetét kelthetik. Ha viszont inkább egy szőrös barátot szeretnél, akkor egy olyan jól nevelt kutya, mint amilyen a shetlandi juhászkutya, vagy egy olyan macska, mint az orosz kék, lehet az ideális választás. Tiszták és könnyen taníthatók.
Mérleg, szereted a harmóniát és a szépséget. Egy olyan kecses macska, mint amilyen egy sziámi vagy egy balinéz, tökéletes háziállat lehet a számodra. Elegánsak és szeretik a figyelmet, akárcsak te. Ha viszont a kutyákat részesíted előnyben, fontold meg az olyan barátságos és társaságkedvelő fajtákat, mint amilyen a beagle vagy a Cavalier King Charles spániel. Szeretik a társaságot, és élvezni fogják, hogy részesei lehetnek a kiegyensúlyozott életednek.
Skorpió, titokzatos vagy és szereted a mély kapcsolatokat. Ideális lehet számodra egy olyan háziállat, amely osztozik az intenzitásodban, például egy olyan hűséges kutya, mint a német juhászkutya vagy a dobermann. Ezek a fajták a hűségükről és védelmező természetükről ismertek. Ha a kisebb háziállatokat részesíted előnyben, fontold meg a tarantulát vagy a kígyót. Egyediek és érdekesek, ahogyan te is!
Nyilas, szereted a kalandokat és a szabadságot. Egy olyan kisállat, amely lépést tud tartani a vándorlás iránti vágyaddal, mint amilyen egy élénk kutya - például a dalmata vagy a border collie -, lehet a legjobb társ a számodra. Szeretnek felfedező útra indulni, és mindig készen állnak a kalandokra. Ha kisebb háziállatot szeretnél, akkor fontold meg a görényt: játékosak és kíváncsiak, akárcsak te!
Bak, fegyelmezett vagy és szereted a struktúrákat. Egy könnyen kiképezhető kisállat, például egy jól nevelt kutya - mint amilyen az uszkár vagy a border collie -, ideális lehet a számodra. Jól boldogulnak a rutinban, és imádnak örömet szerezni a gazdáiknak. Ha viszont függetlenebb háziállatot szeretnél, akkor egy olyan macska, mint a skót lógófülű, remek választás lehet: nyugodtak, és élvezik a békés környezetet, éppen úgy, mint te.
Vízöntő, egyedi vagy, és szeretsz kitűnni a tömegből. Egy olyan háziállat, amely tükrözi az egyéniségedet, mint például egy madár, egy kakadu vagy egy papagáj, tökéletes társad lehet. Intelligensek és szeretnek kommunikálni. Ha inkább egy hagyományosabb háziállatot szeretnél, akkor fontold meg az olyan kutyafajtát, mint amilyen a husky, vagy az olyan macskát, mint a szfinx. Egyediek és erős személyiséggel rendelkeznek, akárcsak te!
Halak, együttérző vagy, és szeretsz törődni másokkal. Egy olyan háziállat, amely a szeretetből és a figyelemből él, mint például egy szelíd kutya - például a labrador -, vagy egy szerető macska - mint a rongybabamacska -, tökéletes társaddá válhat. Ragaszkodók és élvezik, ha kényeztetik őket. Ha nyugodtabb háziállatot szeretnél, akkor fontold meg, hogy beszerzel egy akváriumot. A halak úszásának figyelése hihetetlenül megnyugtató lehet, és jól illeszkedik a nyugalom iránti szeretetedhez.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.