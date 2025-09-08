RETRO RÁDIÓ

Kicsúszik a talaj több csillagjegy lába alól, ezt hozzák az univerzum energiái

Ez a hét nem mindenki számára indul könnyen. Lássuk, mi vár az egyes csillagjegyekre!

2025.09.08.
A hét elején a csillagjegyek komoly nehézségeket tapasztalhatnak. A legtöbb esetben azonban nem kell aggódni, az univerzum már megsejtette a változást.

Szerencse, szerelem és pénz hullhat sokak ölébe.
Mi a horoszkópod? Mutatjuk, az egyes csillagjegyeknek mit ígérnek az égiek - Fotó: Billion Photos /  Shutterstock

Kos
Hétfőn estére igazán otthon érzed majd magad: a Hold belép a jegyedbe, és felszabadító energiákat hoz. Addig azonban érdemes türelmesnek maradni, mert a nap folyamán több kisebb váratlan fordulat is átírhatja a terveidet.

Bika
A hét első napján kissé kellemetlennek élheted meg, hogy a körülmények folyton keresztülhúzzák a számításaidat. Mégis érdemes engedned, hogy a dolgok a saját ritmusukban történjenek. Egy váratlan szerencsés pillanat segítheti, hogy a helyzet végül sokkal jobban alakuljon, mint gondoltad.

Ikrek
Hétfőn több alkalommal is úgy érezheted, hogy nem te irányítod az eseményeket. Ez kissé nyugtalanító lehet, de ha hagyod, hogy a dolgok maguktól alakuljanak, végül a Jupiter támogatásával kifejezetten kedvező fordulatot vehetnek.

Rák
Ez a nap emlékeztet arra, hogy néha a rugalmasság sokkal többet ad, mint a ragaszkodás a megszokott keretekhez. Bár kellemetlennek tűnhet, ha folyton közbejön valami, mégis érdemes nyitottnak maradni, mert a Jupiter szerencsés fordulatokat jelez.

Oroszlán
Hétfőn kisebb-nagyobb akadályok lassíthatnak, ami bosszantó lehet, hiszen szeretnél kézben tartani mindent. Ne feledd, a rugalmasság most a kulcs: ha nyitott maradsz, az „ajándék” egy kedvező lehetőség formájában érkezhet. Az esti Holdváltás felszabadító energiákat hoz.

Szűz
A hét indítása kissé bizonytalan lehet, hiszen úgy érzed, nem minden úgy alakul, ahogyan eltervezted. Ahelyett, hogy ragaszkodnál a részletekhez, próbáld nagyobb távlatban szemlélni a dolgokat. A Jupiter ma váratlan áldást tartogat.

Mérleg
Úgy érezheted hétfőn, hogy bármit is terveztél, valami mindig közbeszól. Ez bosszantó lehet, de ha megőrzöd a nyugalmad és képes vagy rugalmasan reagálni, akkor végül jóval kedvezőbb kimenetellel számolhatsz, mint gondolnád.

Skorpió
Ma talán kellemetlenül érint, hogy nem a kezedben van az irányítás. Mintha minden kicsúszna a terveid alól, ám ha rugalmas tudsz maradni, akkor épp ez a változékonyság hozhatja meg a szerencsés fordulatot. Az erős intuíciód is segíti.

Nyilas
A hét első napján az univerzum mintha arra ösztönözne, hogy lazíts kicsit a szigorú terveken. Bár zavaró lehet, hogy folyton közbejön valami, ha hagyod sodródni magad, a Jupiter ajándékával valami sokkal jobb alakulhat ki a végén.

Bak
Hétfőn kellemetlenül élheted meg, hogy nem irányíthatsz. Ugyanakkor érdemes bízni benne, hogy a nagyobb képben minden a helyére kerül. A Jupiter szerencsés trigonja egy kedvező lehetőséget hozhat, amely megmutatja, miért volt fontos a rugalmasság.

Vízöntő
A váratlan fordulatok napja lehet a hétfő. Szerencsére bírod a gyűrődést. A Jupiter különösen kedvező hatást jelez, ami váratlanul jó fordulatot hozhat. Estére a Hold Kosba lépése energiát, tisztánlátást és lendületet ad.

Halak
Hétfőn könnyen érezheted úgy, hogy minden kicsúszik a kezedből, és nem az elképzeléseid szerint alakulnak a dolgok. Ne feledd azonban: a Jupiter trigonja szerencsét jelez, így végül jó irányt vehetnek az események.

 

