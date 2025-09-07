Ma próbára teszik ennek a csillagjegynek a türelmét - Rád vajon mi vár?

Kos

Vasárnap olyan helyzetekben találhatja magát, ahol a türelmét próbára teszik. A telihold és a holdfogyatkozás felerősítheti az ingerültséget, de ne engedje, hogy mások érzelmi hullámai magukkal sodorják.

Bika

Ma különösen érzékenyen reagálhat mások szavaira. Könnyen lehet, hogy valaki félreérti az üzenetét, ezért fogalmazzon egyszerűen és tisztán. A Halak telihold segíthet mélyebb intuíciókat hozni: egy régi kapcsolatban vagy barátságban most értékes felismerés születhet.

Ikrek

A telihold és a holdfogyatkozás feszültséget hozhat a munka és a magánélet között. Úgy érezheti, egyszerre mindenki öntől várja a megoldást. Ne engedje, hogy szétszakítsák, inkább állítson fel határokat. Intuíciója most különösen erős, így könnyen ráérezhet, hol kell engednie és hol kell kitartania.

Rák

A mai nap sok mindent felkavarhat, de nagy belső felismeréseket is hozhat. Könnyen lehet, hogy egy álma vagy hirtelen megérzése különleges jelentőséget kap. Nem kell félnie a holdfogyatkozás energiájától – inkább figyeljen befelé, mert értékes válaszok születhetnek önben.

Oroszlán

A Halak telihold mély érzéseket mozgathat meg, különösen a kapcsolataiban. A holdfogyatkozás miatt most ne hozzon végleges döntéseket, várjon néhány napot. Ha azonban hallgat a belső hangjára, egy régen húzódó kérdésben tisztánlátásra juthat.

Szűz

A telihold a párkapcsolati tengelyét érinti, így ma könnyen érezheti úgy, hogy a párja, társa, vagy valaki a környezetéből túlságosan erős hatással van önre. Ne engedje, hogy ez uralja a napját, inkább keresse a közös pontokat. Ha türelmesen kommunikál, sok minden a helyére kerülhet.

Mérleg

A Bak telihold és a holdfogyatkozás hatására érdemes jobban odafigyelnie az egészségére és a napi rutinjára. Könnyen túlvállalhatja magát, pedig most az a legfontosabb, hogy vigyázzon saját magára. Egy hirtelen felismerés ráébresztheti, mire kell nagyobb figyelmet fordítania.

Skorpió

Ma különösen intenzíven élheti meg érzéseit. A telihold felkavarhatja a lelkét, ugyanakkor mély intuíciókat is hozhat. Lehet, hogy eljön az ideje elengedni egy régi sérelmet. A holdfogyatkozás felerősítheti az érzelmi hullámzásokat, ezért érdemes tudatosan keresnie kreatív elfoglaltságot.