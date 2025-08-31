Milyenek voltak az iskolában a magyar sztárok? Most mindent elárultak nekünk: nem hiszed el, miket műveltek

Úgy tűnik, a magyar sztárvilágban a nosztalgikus élmények mind egy hajbajjal kezdődtek – így emlékszik vissza iskolás éveire BSW Matyi és Köllő Babett.

BSW Matyi hosszú hajjal lázadt (Fotó: Instagram)

BSW Matyi: „Jézusnak is hosszú haja volt!”

BSW Matyi, azaz Sziklai Mátyás, a népszerű rapduó egyik tagja így emlékszik vissza a középiskolás éveire:

Református iskolába jártam, ahol minden apróságra szigorú protokoll vonatkozott – így a hajviseletre is. Hosszú hajam volt, amit nem engedélyeztek. Mindig azt mondták, vágassam le. Én meg csak annyit válaszoltam: Jézusnak is hosszú haja volt! Ezzel nem igazán tudtak mit kezdeni

– mesélte nevetve.

A sztori nemcsak a fiatal Matyi makacsságát mutatja, hanem azt a fajta kamaszos lazaságot is, ami mindannyiunkból előtör, amikor szembe kell nézni az iskolai szabályokkal. Akkor talán drámának tűnt, de ma már inkább mosolyfakasztó történetként él tovább.

Babett és a hajfiaskó

Köllő Babett is egy hajtörténettel idézte fel a tinédzserkori éveit, miközben lányáról is elárulta: most ő van abban a korban, amikor próbálja megtalálni a saját stílusát. A színésznő és televíziós személyiség gyerekként odáig volt Nicole Kidman ikonikus vörösesszőke hajáért, és mindenképp hasonlót szeretett volna magának.

Köllő Babett lánya próbálja megtalálni saját stílusát (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Emlékszem, volt, amikor Nicole Kidmannek ilyen gyönyörű vöröses szőke haja volt – na hát én is azt akartam. De volt dauerolásom is… soha többet

– mesélte nevetve.

Az efféle bakik sokaknak ismerősek lehetnek: egy-egy rosszul sikerült frizura vagy túlzott kísérletezés, amit akkor szégyelltünk, de mára szeretettel gondolunk rá vissza. Babett bevallása igazi nosztalgikus időutazás – a korszak, amikor a sztárok frizurája diktálta a divatot, és minden kislány fodrászszékbe rohanva akarta utánozni kedvencét.

A nosztalgia ereje

Közös bennük, hogy mindketten humorral emlékeznek vissza azokra az évekre, amikor még a szigor, a szabályok és a divat utáni vágyak határozták meg a mindennapokat. Az apró lázadások és a félresikerült kísérletek tették igazán emberivé az iskolás napokat, amelyekből ma már szórakoztató sztorik születnek.