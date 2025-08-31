Milyenek voltak az iskolában a magyar sztárok? Most mindent elárultak nekünk: nem hiszed el, miket műveltek

Az iskolaévek mindenkinél mély nyomot hagynak – legyen szó szigorú szabályokról, első lázadó gesztusokról, vagy éppen egy elrontott frizuráról, amire évtizedek múlva is mosolyogva gondolunk vissza. Két ismert magyar sztár, BSW Matyi és Köllő Babett most őszintén mesélt arról, milyen emlékeket őriznek a diákéveikből.
Úgy tűnik, a magyar sztárvilágban a nosztalgikus élmények mind egy hajbajjal kezdődtek – így emlékszik vissza iskolás éveire BSW Matyi és Köllő Babett.
BSW Matyi, azaz Sziklai Mátyás, a népszerű rapduó egyik tagja így emlékszik vissza a középiskolás éveire:
Református iskolába jártam, ahol minden apróságra szigorú protokoll vonatkozott – így a hajviseletre is. Hosszú hajam volt, amit nem engedélyeztek. Mindig azt mondták, vágassam le. Én meg csak annyit válaszoltam: Jézusnak is hosszú haja volt! Ezzel nem igazán tudtak mit kezdeni
– mesélte nevetve.
A sztori nemcsak a fiatal Matyi makacsságát mutatja, hanem azt a fajta kamaszos lazaságot is, ami mindannyiunkból előtör, amikor szembe kell nézni az iskolai szabályokkal. Akkor talán drámának tűnt, de ma már inkább mosolyfakasztó történetként él tovább.
Köllő Babett is egy hajtörténettel idézte fel a tinédzserkori éveit, miközben lányáról is elárulta: most ő van abban a korban, amikor próbálja megtalálni a saját stílusát. A színésznő és televíziós személyiség gyerekként odáig volt Nicole Kidman ikonikus vörösesszőke hajáért, és mindenképp hasonlót szeretett volna magának.
Emlékszem, volt, amikor Nicole Kidmannek ilyen gyönyörű vöröses szőke haja volt – na hát én is azt akartam. De volt dauerolásom is… soha többet
– mesélte nevetve.
Az efféle bakik sokaknak ismerősek lehetnek: egy-egy rosszul sikerült frizura vagy túlzott kísérletezés, amit akkor szégyelltünk, de mára szeretettel gondolunk rá vissza. Babett bevallása igazi nosztalgikus időutazás – a korszak, amikor a sztárok frizurája diktálta a divatot, és minden kislány fodrászszékbe rohanva akarta utánozni kedvencét.
Közös bennük, hogy mindketten humorral emlékeznek vissza azokra az évekre, amikor még a szigor, a szabályok és a divat utáni vágyak határozták meg a mindennapokat. Az apró lázadások és a félresikerült kísérletek tették igazán emberivé az iskolás napokat, amelyekből ma már szórakoztató sztorik születnek.
Az iskolás évek valójában nem mások, mint az első lépések önmagunk felé – és ahogy a sztárok is mutatják, ezek az élmények velünk maradnak egy életen át.
