Köllő Babett és Demcsák Zsuzsa sem tudott ellenállni: halálos kihívásban vettek részt

Az idei nyár legújabb internetes őrülete, a Stiletto Challenge (más néven Nicki Minaj Stiletto Challenge) már Magyarországot is meghódította. Köllő Babett és Demcsák Zsuzsa sem tudott ellenállni a kihívásnak: mindketten saját, látványos videóval álltak elő, ami azonnal felkeltette követőik figyelmét, ugyanakkor a trend komoly veszélyeket is rejt.

Köllő Babett ezúttal egy veszélyes trendet lovagolt meg (Fotó: TikTok)

Köllő Babett is beszállt a kihívásba

A kihívás lényege, hogy a résztvevők magas sarkú cipőben különböző tárgyakon próbálnak egyensúlyozni, utánozva Nicki Minaj 2013-as High School című videoklipjének ikonikus pózát. Az eredeti videóban Minaj egy medence mellett guggol keresztbe tett lábakkal, biztonságosan a földön állva tűsarkúban.

Az online térben azonban a TikTok-felhasználók jelentősen fokozzák a veszélyt: súlyzókon, bárszékeken, sörösdobozokon, sőt Jenga-készleten egyensúlyozva próbálják lemásolni a pózt. Nemrég egy fiatal nő, Mariana Barutkina, két hónappal gyereke születése után után súlyosan megsérült, amikor egy konyhapultra rakott instabil toronyra állt rá: eltört az egyik gerinccsigolyája, mentő vitte be a kórházba. Balesete jól mutatja: az elsőre ártalmatlannak tűnő kihívás extrém esetben súlyos balesetekhez is vezethet.

Demcsák Zsuzsa a Farm VIP forgatásán hódolt az őrületnek (Fotó: TikTok)

Magyarországon a trend a hírességeket sem hagyta érintetlenül. Köllő Babett energikus, humoros videóval jelentkezett TikTokon, míg Demcsák Zsuzsa elegánsabb, kifinomultabb formában próbálta újraértelmezni a kihívást a Farm VIP forgatásán. A hazai közönség imádta mindkét videót, de sokan figyelmeztettek a veszélyekre, különösen a kicsit extrémebb variációk esetében.

A #StilettoChallenge hashtag alatt már világszerte millió videó gyűlt össze, és Magyarországon is egyre többen próbálkoznak vele. Bár a kihívás látványos és szórakoztató, a Mariana Barutkina esetében történt, gerincsérüléssel járó baleset is jelzi: a kihívás akár halálos sérüléseket is okozhat, ha nem megfelelően mérik fel a kockázatot.