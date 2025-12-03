„Nem voltam különösebben szép” - Tilla megmutatta, hogy nézett ki gyerekként

A magyar televíziózás egyik meghatározó alakja Till Attila, aki már több évtizede sikert sikerre halmoz a TV2 képernyőjén. A folyton szórakoztató műsorvezető ma lett 54 éves, ennek örömére egy igazán különleges fotót osztott meg magáról, amin még kisgyermekként láthatjuk őt, ahogy éppen a szülinapi tortáját csodálja.

Till Attila / Fotó: mw archív

Ma van a szülinapom, gondoltam akkor mutassuk meg a kezdetet! Ez a fotó az első ilyen ünnepi képem! 😀😀😀 Hát, igen, nem voltam különösebben szép gyerek, mintha a Stan és Panból lenne az egyik lekicsinyítve! 😎 és mi az a marcipán, amiért nyúlok??? Egy fura hal? A lényeg, hogy ez egy kiemeltebb nap nekem és erről az jutott eszembe, hogy ❤️ mindenkinek!

– írta a gyermekkori fotójához Till Attila.

Rengetegen felköszöntötték a születésnapos Tillát, többek között Kamarás Iván is hagyott a posztjánál egy kedves üzenetet – itt lehet megtekinteni Till Attila cuki gyermekkori képét, amivel sikerült pillanatok alatt szinte letarolnia az egész internetet, hiszen így még talán sosem láthattuk a TV2 sztárját: