Műteni kellett a TV2 sztárját: Barta Sylvia megszólalt a beavatkozásról
A TV2 sztárja őszintén vallott arról, hogy térdproblémái nem új keletűek. De Barta Sylvia nem halogathatta tovább a műtétet. Karácsony előtt átesett a beavatkozáson.
Barta Sylvia életében a mozgás és a sport mindig is központi szerepet játszott, ám az elmúlt időszak komoly fizikai kihívások elé állította. Most a Metropolnak mesélte el először, hogy tavaly év végén egy komoly térdműtéten esett át, ami alapjaiban határozta meg az elmúlt hónapjait. Nem bízta a véletlenre az időzítést, megvárta azt a pillanatot, amikor úgy érezte, fizikailag a legfelkészültebb a beavatkozásra.
Barta Sylvia kénytelen volt kés alá feküdni
A térdműtétre azért volt szükség, mert a meniscus, ez a porcgyűrű roncsolódott.
„Megmondom őszintén, nekem ez fiatalkoromból maradt vissza, amikor még nem annyira tudatosan edzettem. Mondhatni, kicsit ész nélkül aerobikoztam, mindenféle bemelegítés, nyújtás nélkül. Nyilván ez nem tett jót, úgyhogy én ezzel szenvedtem időnként. Karácsony előtt döntöttem végül úgy, hogy eljött az ideje, hogy megcsináltassam. Azt éreztem: rendelkezem olyan jó izomzattal, hogy gyorsabban átvészeljem a műtét utáni rehabilitációt” – fogalmazott Sylvi.
Még óvatosnak kell lennie
A műtét sikeres volt, de az igazi munka csak ezután kezdődött. A TV2 időjósa a mai napig minden nap gyógytornázik.
Szerencsére teljesen jól működik a térdem. Csinálok már súlyzós edzéseket is.
„Egyedül a táncos edzéseken szoktam időnként érezni még, hogy fáj, óvatosnak kell lennem, de szépen fokozatosan csinálok mindent. Természetesen gyógytornát is előírt az orvosom, de egyébként a mai napig minden reggel gyógytornával kezdem a napomat.”
Félt a fájdalomtól
A minap részt vett a Just Clear Award gáláján, és a műtét óta először húzott magassarkút. Bevallása szerint ettől tartott a legjobban, de végül hatalmas megkönnyebbüléssel nyugtázta, a felépülése már az utolsó szakaszba lépett.
„Nagyon izgultam, mert a műtét óta nem volt rajtam magassarkú. De jól vizsgázott a térdem. Nagyon-nagyon elégedett vagyok.”
A diéta nem önsanyargatás
Térdműtét ide, karműtét oda, Barta Sylvia edzéssel tartja magát formában. Elszántan sportol, mindig próbálja a legtöbbet kihozni magából. Nemrégiben kategóriagyőztes lett egy edzőtermi versenydiétában. Mint mondja, számára a diéta nem az önsanyargatást jelenti, hanem egy speciális táplálkozási formát, ahol a test a legjobb minőségű üzemanyagot kapja.
„Egy testünk van egy életen át, nincs több. Azzal az eggyel kell jól bánni, abból kell kihozni a maximumot.”
