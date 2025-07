Közbeszólt a baleset: Barta Sylvia végre megtette, nagyon izgult már

Még csak nemrég számoltunk be róla, hogy újra gipsz nélkül éli az életét Barta Sylvia, aki úgy fest, nagyon élvezi, hogy megszabadították tőle – a híresség az otthonában szenvedett balesetet, aminek következtében eltört a karja.

Barta Sylvia gipsz nélkül és esküvői ruhában / Fotó: Csudai Sándor

Barta Sylvia híres arról, hogy nem fél megmutatni alakját és bár nemrég szörnyű baleset érte, azóta újult erővel tér vissza régi életéhez. Mivel szabadidejében sokat sportol, hihetetlen jó formában tartja magát, így bármit is vesz fel, az megragadja a tekintetet.

Számos csoportos órát tart vendégeinek, melyeket rendszeresen ő is becsülettel végig csinál. Ilyen a népszerű FitDance edzése is, ahonnan alkalmanként közösségi oldalain is bejelentkezik - írja a Tények, ami a legutóbbi bejegyzését is kiszúrta.

A mostani ruhája nem más, mint a 23 évvel ezelőtti esküvői ruhája, ami láttán az embernek kedve támad elrobogni egy szalonba, hogy ugyanolyan szép ruhát hordhasson.

A balesetem utáni napra terveztük eredetileg a fotózást, majd az élet átírta a forgatókönyvet és 4 hét kényszerpihenő után teljesült az álmom! Az egy hónapnyi mozgáshiány miatt kicsit izgultam, hogy bele férek-e még…?

- írta Barta Sylvia a lenyűgöző fotósorozathoz.

