Hihetetlen bejelentés! Válik a híres humorista

Amy Schumer válik férjétől. A színésznő Instagramon jelentette be a hírt, hozzá megszokott stílusban. Félig viccelődve, mégis érzelmesen fogalmazott arról, hogy férjével ezután is jó kapcsolatot ápolnak majd, közös gyermekük miatt. Hiszen örökre egy család lesznek.

Amy Schumer hét év után válik férjétől

Forrás: YouTube

Bla bla bla, Chris és én meghoztuk a nehéz döntést

– kezdődött a poszt szövege, azonban senki nem sejtette, hogyan folytatódik.

7 év után véget vetünk a házasságunknak

– jelentette be a színésznő a nagy hírt.

Amy Schumer és Chris Fischer 2018-ban házasodtak össze, gyermekük születése óta sokszor beszéltek nyíltan a családi életről és a szülőség kihívásairól.

Nagyon szeretjük egymást, és továbbra is a fiunk nevelésére fogunk koncentrálni. Kérjük, hogy mindenki tartsa tiszteletben a magánéletünket ebben az időszakban!

– írta Amy, majd hozzá megszokott hangvételben folytatta:

Bla bla bla — nem azért, mert leadtam pár kilót és azt hittem, összejöhet egy kosaras, és nem azért, mert ő egy jóképű, James Beard-díjas séf, aki még mindig fel tud szedni néhány dögös nőt. Békés megegyezés, minden szeretet és tisztelet! Család örökké

Sophia Bush, a Tuti Gimi sztárja is hozzászólt a poszthoz:

Iszonyúan nehéz ez úgy, hogy közben az egész világ számára is látható… szóval amikor ezt látjátok, csak annyit mondok: legyetek különösen gyengédek magatokkal! Csupa szeretet

A bejegyzésre már több mint 120 ezren reagáltak, ami szintén jelzi, mennyire sokan követték a színésznő házasságát és szerelmi életét. Amy Schumer többször mesélt őszintén az utóbbi időben drasztikus fogyásáról és arról, hogy egészsége fontosabbá vált, amikor megszületett gyermekük. Nem tagadta azt sem, hogy használt segítségképpen gyógyszert is ahhoz, hogy elősegítse a plusz kilók "leolvadását".