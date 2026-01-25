"Diétás" nassolnivalók, amelyek szabotálják a fogyásodat – mit együnk helyettük?

Sokan igyekeznek kerülni a gyorsételeket, a nagy adagokat és akár az alkoholt is, amikor fogyni szeretnének, mégis elmarad az eredmény. Ennek oka gyakran nem az, amit nyilvánvalóan egészségtelennek tartanak, hanem azok a nassolnivalók, amelyeket kifejezetten „diétásként” vagy „egészségesként” reklámoznak.

Vigyázz ezekkel a nassolnivalókkal Fotó: Freepik - illusztráció

Egészségesnek hitt nassolnivalók

Egy brit táplálkozási szakértő szerint a nassolás önmagában nem rossz szokás, sőt segíthet a vércukorszint egyensúlyban tartásában és a falásrohamok megelőzésében. A probléma akkor jelentkezik, ha valaki rosszul választ - írja a The Sun.

Clarissa Lenherr szerint sok egészségesnek hitt nasi valójában feldolgozott vagy ultra-feldolgozott élelmiszer, amelyek kevés tápanyagot tartalmaznak, viszont fokozzák az étvágyat, puffadást okozhatnak, és megnehezítik a fogyást. Ezek közől ő három ilyen tipikus példát emel ki.

Zsírszegény, ízesített joghurt

Ezek gyakran desszertízűek, de a természetes zsírok helyett mesterséges édesítőszereket tartalmaznak. A szakértő szerint a szervezet érzékeli az édességet, de nem kap valódi energiát, ezért további evésre késztet. Emellett a zsírszegény joghurtok kevésbé laktatnak, így sokan rövid időn belül újra megéheznek. A hozzáadott adalékanyagok a bélflórára is kedvezőtlenül hathatnak.

Granola

Bár egészséges reggelinek tartják, a bolti változatok gyakran rendkívül magas cukortartalmúak. Egy ajánlott adag akár egy csokiszelet cukormennyiségével is felérhet, miközben a legtöbben ennek a többszörösét öntik a tálba. Ez hirtelen vércukor-emelkedést, majd gyors visszaesést okoz, ami újabb éhségérzethez vezet.

Rizsszelet

Habár kalóriaszegénynek számít, gyorsan felszívódó szénhidrát, kevés rosttal és fehérjével. Emiatt gyorsan megemeli a vércukorszintet, majd rövid időn belül újabb nassolási vágyat vált ki, mert nem ad valódi teltségérzetet.

Clarissa Lenherr szerint nem minden diétásnak hirdetett étel segíti a fogyást. Azok az ételek működnek jobban, amelyek fehérjét, rostot és természetes zsírokat tartalmaznak, mert ezek hosszabb ideig tartó jóllakottságot biztosítanak, és kevésbé indítanak el újabb evési kényszert.