Szakértő figyelmeztet: veszélyes lehet a nassolás, demenciát is okozhat

Eljött az idő, hogy tudatosan táplálkozz? Ezzel az apró trükkel akár a demencia kockázatát is csökkentheted.

Figyelj oda, ha szeretnéd elkerülni a demencia kockázatát

Fotó: Freepik

A várható életkor sokkal magasabb, mint a korábbi évtizedekben. Az sajnos mégsem mondható el, hogy a XXI. század embere jó egészségben élné le életének végső szakaszát. Sajnos az egyik leggyakoribb, illetve az egészségedre legnagyobb veszélyt jelentő betegség a demencia.

Szerencsére van jó hír is. Egy 2024-es kutatás szerint sokkal jobban tudod kontrollálni az agyad egészségét, mint azt eddig gondoltuk.

Becslések szerint a demenciás esetek 45 százaléka megelőzhető lett volna helyes táplálkozással, és alapvető életmódbeli szabályok betartásával. Kétségtelen, hogy a mindennapi szokásaink befolyásolják a legjobban egészségünket.

Van viszont egy elsőre ártalmatlanak tűnő szokás, amely jóval veszélyesebb lehet, mint azt legvadabb álmaidban gondoltad volna.

Nassolással, úton a demencia felé?

Az ebédidő már régen volt, de a vacsora ideje még nem jött el. Úgy érzed valamit enni szeretnél, de nem szeretnél semmi komplex kaját elkészíteni. Milyen nassolnivalóhoz, snackhez nyúlnál, hogy csillapítsd az éhségedet?

Ha a válaszod valami cukros étel, akkor nagyon vigyázz. Több kutatás szerint is összefüggést van a magas cukortartalmú étrend és a demencia kialakulásának kockázata között.

Kutatások kimutatták, hogy a vércukorszint hosszú időn át tartó nagy ingadozása növelheti a demencia kockázatát, mert károsítja az agy ereit és megfoszthatja az agysejteket a megfelelő működéshez szükséges üzemagyagtól

– fejtette ki Julie Andrews diatetikus, akinek szakterülete a demencia elkerülésére irányuló étrendek tervezése.

Ez mindenkit érinthet, nem csak a cukorbetegeket.

Tehát ha délután, mikor lentebb van a vércukorszinted, bedobsz egy magas cukor- tartalmú finomságot, vagy iszol egy cukros üdítőt, akkor máris egy lépéssel közelebb kerültél a tested rombolásához. Ami ennél is rosszabb, ha ezt délután csinálod, akkor még nagyobb eséllyel pusztítod önmagadat.

A glükózintolerancia a nap második felében alacsonyabb, mint reggel, így a cukros nassolnivalók okozta vércukorszint-emelkedés még drámaibb.