„32 kilót fogytam, és senki sem figyelmeztetett egy súlyos mellékhatásra”

Sokan újévi fogadalomként azt tűzik ki, hogy megpróbálnak minél több kilótól megszabadulni, és igyekeznek egészségesebben élni.

Erre a mellékhatásra senki sem figyelmeztette a nőt

Azonban egy nő, aki 32 kilótól szabadult meg, felfedte azt a mellékhatást, amiről senki sem beszél: a hidegérzetet. Julia személyi edző, akit az Instagramon getfitwithjuliat néven ismernek, rendszeresen megosztja fitnesz tippjeit a 674 ezres követőtáborával. Az egyik legújabb videójában azonban saját fogyókúrájáról osztott meg egy fontos dolgot.

Julia, aki szülés utáni fogyásra és izomépítésre specializálódott, mosolyogva állt a kamera előtt, miközben kapucnis pulóvert és jogging nadrágot viselt, majd megdöbbenve emelte fel a karját. A felirat pedig így szólt:

Senki sem figyelmeztetett, hogy ez fog történni a fogyás után...

A poszt leírásában Julia így folytatta:

„Őszintén szólva nem gondoltam, hogy ez fog történni. 32 kilót fogytam, és annyira fázom, hogy már kényelmetlen. Réteges ruhákat kell viselnem. Van még valaki, akinek hasonló a tapasztalata?”

A bejegyzés több mint 1700 kedvelést kapott, mivel úgy tűnt, hogy sokan ugyanazt tapasztalták, mint a fitneszedző.

Nekem is

– fogalmazott az egyikük.

Istenem, most is be van kapcsolva a fűtésem

– jegyezte meg egy másik.

Ó, szóval ez az oka??? Fogalmam sem volt, hogy ilyen is lehet, de teljesen logikus!

– idézett egy másik hozzászólót a Mirror.

Miért fázol, amikor lefogysz?

Sokan valóban hidegebbnek érzik magukat a fogyás után, és ennek néhány megalapozott fiziológiai oka van.