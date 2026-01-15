„32 kilót fogytam, és senki sem figyelmeztetett egy súlyos mellékhatásra”
A nő a közösségi oldalán számolt be a történetéről.
Sokan újévi fogadalomként azt tűzik ki, hogy megpróbálnak minél több kilótól megszabadulni, és igyekeznek egészségesebben élni.
Erre a mellékhatásra senki sem figyelmeztette a nőt
Azonban egy nő, aki 32 kilótól szabadult meg, felfedte azt a mellékhatást, amiről senki sem beszél: a hidegérzetet. Julia személyi edző, akit az Instagramon getfitwithjuliat néven ismernek, rendszeresen megosztja fitnesz tippjeit a 674 ezres követőtáborával. Az egyik legújabb videójában azonban saját fogyókúrájáról osztott meg egy fontos dolgot.
Julia, aki szülés utáni fogyásra és izomépítésre specializálódott, mosolyogva állt a kamera előtt, miközben kapucnis pulóvert és jogging nadrágot viselt, majd megdöbbenve emelte fel a karját. A felirat pedig így szólt:
Senki sem figyelmeztetett, hogy ez fog történni a fogyás után...
A poszt leírásában Julia így folytatta:
„Őszintén szólva nem gondoltam, hogy ez fog történni. 32 kilót fogytam, és annyira fázom, hogy már kényelmetlen. Réteges ruhákat kell viselnem. Van még valaki, akinek hasonló a tapasztalata?”
A bejegyzés több mint 1700 kedvelést kapott, mivel úgy tűnt, hogy sokan ugyanazt tapasztalták, mint a fitneszedző.
Nekem is
– fogalmazott az egyikük.
Istenem, most is be van kapcsolva a fűtésem
– jegyezte meg egy másik.
Ó, szóval ez az oka??? Fogalmam sem volt, hogy ilyen is lehet, de teljesen logikus!
– idézett egy másik hozzászólót a Mirror.
Miért fázol, amikor lefogysz?
Sokan valóban hidegebbnek érzik magukat a fogyás után, és ennek néhány megalapozott fiziológiai oka van.
- Kisebb ellenállóképesség: A testzsír természetes szigetelőként működik. Amikor zsírból, különösen a bőr alatti zsírból fogysz, a tested elveszíti hőmegtartó képességének egy részét.
- Alacsonyabb nyugalmi energiafelhasználás: A fogyás gyakran csökkenti az alapanyagcserét. A test nyugalmi állapotban valamivel kevesebb hőt termel, ezért hidegebbnek érezheted magad, különösen, ha mozdulatlanul ülsz.
- Hormonális változások: A kalóriabevitel korlátozása csökkentheti a leptin és a pajzsmirigy-hormonok szintjét, amelyek mindkettő befolyásolja a hőtermelést és a hőmérséklet-szabályozást. Ez különösen észrevehető aktív fogyókúra során.
- Csökkent véráramlás a bőrben: Amikor a test energiát takarít meg, a vért a bőrről a létfontosságú szervek felé terelheti, ami miatt a kezek és a lábak hidegnek érződnek.
- Kevesebb izomtömeg: Ha a fogyás izomvesztéssel jár, a hőtermelés tovább csökken, mivel az izmok hőt termelnek.
