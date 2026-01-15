RETRO RÁDIÓ

„32 kilót fogytam, és senki sem figyelmeztetett egy súlyos mellékhatásra”

A nő a közösségi oldalán számolt be a történetéről.

Szerző: KL
Létrehozva: 2026.01.15. 14:30
fogyás veszély diéta mellékhatás

Sokan újévi fogadalomként azt tűzik ki, hogy megpróbálnak minél több kilótól megszabadulni, és igyekeznek egészségesebben élni.

zsírfelesleg egészség étrend táplálkozás fogyás fogyókúra
Fogyása közben figyelt fel erre a nő Fotó: freepik.com/Illusztráció

Erre a mellékhatásra senki sem figyelmeztette a nőt

Azonban egy nő, aki 32 kilótól szabadult meg, felfedte azt a mellékhatást, amiről senki sem beszél: a hidegérzetet. Julia személyi edző, akit az Instagramon getfitwithjuliat néven ismernek, rendszeresen megosztja fitnesz tippjeit a 674 ezres követőtáborával. Az egyik legújabb videójában azonban saját fogyókúrájáról osztott meg egy fontos dolgot.

Julia, aki szülés utáni fogyásra és izomépítésre specializálódott, mosolyogva állt a kamera előtt, miközben kapucnis pulóvert és jogging nadrágot viselt, majd megdöbbenve emelte fel a karját. A felirat pedig így szólt:

Senki sem figyelmeztetett, hogy ez fog történni a fogyás után...

A poszt leírásában Julia így folytatta:

„Őszintén szólva nem gondoltam, hogy ez fog történni. 32 kilót fogytam, és annyira fázom, hogy már kényelmetlen. Réteges ruhákat kell viselnem. Van még valaki, akinek hasonló a tapasztalata?”

A bejegyzés több mint 1700 kedvelést kapott, mivel úgy tűnt, hogy sokan ugyanazt tapasztalták, mint a fitneszedző.

Nekem is

– fogalmazott az egyikük.

Istenem, most is be van kapcsolva a fűtésem

– jegyezte meg egy másik.

Ó, szóval ez az oka??? Fogalmam sem volt, hogy ilyen is lehet, de teljesen logikus!

– idézett egy másik hozzászólót a Mirror.

Miért fázol, amikor lefogysz?

Sokan valóban hidegebbnek érzik magukat a fogyás után, és ennek néhány megalapozott fiziológiai oka van.

  1. Kisebb ellenállóképesség: A testzsír természetes szigetelőként működik. Amikor zsírból, különösen a bőr alatti zsírból fogysz, a tested elveszíti hőmegtartó képességének egy részét.
  2. Alacsonyabb nyugalmi energiafelhasználás: A fogyás gyakran csökkenti az alapanyagcserét. A test nyugalmi állapotban valamivel kevesebb hőt termel, ezért hidegebbnek érezheted magad, különösen, ha mozdulatlanul ülsz.
  3. Hormonális változások: A kalóriabevitel korlátozása csökkentheti a leptin és a pajzsmirigy-hormonok szintjét, amelyek mindkettő befolyásolja a hőtermelést és a hőmérséklet-szabályozást. Ez különösen észrevehető aktív fogyókúra során.
  4. Csökkent véráramlás a bőrben: Amikor a test energiát takarít meg, a vért a bőrről a létfontosságú szervek felé terelheti, ami miatt a kezek és a lábak hidegnek érződnek.
  5. Kevesebb izomtömeg: Ha a fogyás izomvesztéssel jár, a hőtermelés tovább csökken, mivel az izmok hőt termelnek.

 

