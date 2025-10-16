RETRO RÁDIÓ

Fogyás, diéta nélkül - házi praktikák, amelyek felgyorsítják a folyamatot

Nem minden az edzés és a kalóriaszegény étkezés. 5 tuti tipp a biztos fogyás érdekében.

Létrehozva: 2025.10.16. 17:00
Lehetséges fogyni testedzés vagy diéta nélkül is, ha ismerünk néhány egyszerű praktikát, amelyek felgyorsítják a fogyás folyamatát. Sokszor előfordul, hogy a mérleg nem mutat kevesebbet annak ellenére sem, hogy rendszeresen edzünk, kalóriaszegényen étkezünk és sok folyadékot fogyasztunk. Ilyenkor jól jönnek azok a trükkök, amelyek újra beindítják a fogyást – írja a mindmegette.hu.

5 tuti tipp a biztos fogyás érdekében.
5 tuti tipp a biztos fogyás érdekében. Fotó: Pexels

Tippek fogyáshoz

  1. Egy csésze fekete kávé edzés vagy fizikai tevékenység előtt energiát ad és támogatja a zsírégetést, mivel felszabadítja a zsírsavakat a raktárakból. A test azonban csak legalább 20 perc mozgás után használja fel ezt az energiát.
  2. A hideg zuhany beindítja a termogenezist, a test hőtermelő folyamatait, ami zsírégetéssel jár. Már fél perces hideg zuhany is hatásos, de az időt fokozatosan 2–3 percre lehet növelni. Érzékenyebbek számára a váltózuhany – meleg, hideg, majd ismét meleg víz – ajánlott, ami éberséget és felgyorsult anyagcserét eredményez.
  3. Az erjesztett ételek, mint a joghurt, kefir vagy savanyú káposzta, egyensúlyban tartják a bélflórát, javítják az emésztést és az inzulinszint szabályozását. Fontos, hogy valóban erjesztett, élő kultúrákat tartalmazó ételeket válasszunk, mert már naponta egy kisebb adag csökkenti az édesség utáni vágyat.
  4. A nassolás kedvelői számára a burgonyachips helyett a tengeri alga ajánlott. Ez a finomság jódtartalma és rosttartalma révén támogatja a pajzsmirigy működését és lassítja a zsír felszívódását, már napi 5–10 gramm is elegendő az anyagcsere természetes felpörgetéséhez.
  5. A bolti öntetek és „light” szószok gyakran tartalmaznak rejtett cukrot és keményítőt, ami lassítja a fogyást. Érdemes helyettük házi készítésű krémeket használni, például hummuszt, babpürét vagy avokádókrémet, amelyek ízletesek és nem szabotálják a diétát.

 

