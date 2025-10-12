„Nem holnap, nem majd, hanem most” – Dávid Petra döbbenetes átalakulásáról posztolt

Dávid Petra lendülete és kitartása töretlen, folyamatosan edz, és sorra aratja a sikereket a fitneszversenyeken. Instagram-bejegyzésében egy előtte-utána fotón mutatta arról, milyen változásokon ment keresztül az elmúlt években.

Dávid Petra megmutatta csodálatos átváltozását Fotó: Bors/Markovics Gábor

Dávid Petra megmutatta, honnan hová jutott, látványos átalakulásáról posztolt

A két kép közötti különbség látványos, de a Házasság első látásra sztárja azonnal leszögezte:

Nem Photoshop. Nem szerencse. Munka. Kitartás. Döntés.

A poszt szövegében őszintén mesél arról, hogy volt, amikor ő is csak álmodott arról, hogy egyszer jól érezze magát a testében. A fordulópont akkor jött el, amikor nem kifogásokat, hanem megoldásokat kezdett keresni.

Minden csepp izzadság, minden edzés, minden lemondás közelebb vitt ide.

Most már tudom: nem másoknak kell bizonyítanod, hanem magadnak.

A bejegyzés végén Petra arra biztatja követőit, hogy ne halogassák a saját változásukat: