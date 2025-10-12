RETRO RÁDIÓ

„Nem holnap, nem majd, hanem most” – Dávid Petra döbbenetes átalakulásáról posztolt

A fitneszikon megmutatta, hogyan változott meg kitartással és kemény munkával.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.12. 15:00
instagram siker Dávid Petra fitneszikon

Dávid Petra lendülete és kitartása töretlen, folyamatosan edz, és sorra aratja a sikereket a fitneszversenyeken. Instagram-bejegyzésében egy előtte-utána fotón mutatta arról, milyen változásokon ment keresztül az elmúlt években.

Dávid Petra megmutatta csodálatos átváltozását
Dávid Petra megmutatta csodálatos átváltozását Fotó: Bors/Markovics Gábor

Dávid Petra megmutatta, honnan hová jutott, látványos átalakulásáról posztolt

A két kép közötti különbség látványos, de a Házasság első látásra sztárja azonnal leszögezte: 

Nem Photoshop. Nem szerencse. Munka. Kitartás. Döntés.

A poszt szövegében őszintén mesél arról, hogy volt, amikor ő is csak álmodott arról, hogy egyszer jól érezze magát a testében. A fordulópont akkor jött el, amikor nem kifogásokat, hanem megoldásokat kezdett keresni.

Minden csepp izzadság, minden edzés, minden lemondás közelebb vitt ide.
Most már tudom: nem másoknak kell bizonyítanod, hanem magadnak.

A bejegyzés végén Petra arra biztatja követőit, hogy ne halogassák a saját változásukat:

Ha te is szeretnéd végre elindítani a saját átváltozásod —
nem holnap, nem majd, hanem most.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu