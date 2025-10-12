„Nem holnap, nem majd, hanem most” – Dávid Petra döbbenetes átalakulásáról posztolt

A fitneszikon megmutatta, hogyan változott meg kitartással és kemény munkával.
Dávid Petra lendülete és kitartása töretlen, folyamatosan edz, és sorra aratja a sikereket a fitneszversenyeken. Instagram-bejegyzésében egy előtte-utána fotón mutatta arról, milyen változásokon ment keresztül az elmúlt években.
A két kép közötti különbség látványos, de a Házasság első látásra sztárja azonnal leszögezte:
Nem Photoshop. Nem szerencse. Munka. Kitartás. Döntés.
A poszt szövegében őszintén mesél arról, hogy volt, amikor ő is csak álmodott arról, hogy egyszer jól érezze magát a testében. A fordulópont akkor jött el, amikor nem kifogásokat, hanem megoldásokat kezdett keresni.
Minden csepp izzadság, minden edzés, minden lemondás közelebb vitt ide.
Most már tudom: nem másoknak kell bizonyítanod, hanem magadnak.
A bejegyzés végén Petra arra biztatja követőit, hogy ne halogassák a saját változásukat:
Ha te is szeretnéd végre elindítani a saját átváltozásod —
nem holnap, nem majd, hanem most.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.