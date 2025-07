Baba Vanga és az Élő Nostradamus ugyanazt jósolta 2025-re – és ez mindent megváltoztathat!

A figyelmeztetése szerint azonban ahogy egyre több hatalmat adunk a gépek kezébe, fel kell tennünk a kérdést: „Mi történik, ha elveszítjük felettük az irányítást?” A kvantumszámítástechnika áttörései is hasonló veszélyt hordoznak, amelyek akár kormányokat és pénzügyi rendszereket is kibillenthetnek az egyensúlyból. „Úgy tűnik, a világ most olyan kereszteződéshez érkezett, amely történelmünk legkritikusabb pillanata lehet” – zárta gondolatait Salomé.