Baba Vanga szerint a világ nem kegyelmez – 2026-os jóslatai rémisztőek

Két tragikus jóslat is szól jövőre. Nem csak Baba Vanga az, aki ezekről beszélt...
Ideje felkészülni: Baba Vanga és Nostradamus szerint 2026 még nagyobb hullámvasút lesz, mint az idei év.
Az emberek megosztottak Baba Vanga jóslatait hallva, vagy a szemüket forgatják, vagy teljesen tátott szájjal figyelik, mit mondott.
Az 1996-ban elhunyt bolgár látnok, aki már gyermekként megvakult, rengeteg dolgot megjósolt, állítólag előre látta a 2001. szeptember 11-i támadásokat, Barack Obama elnökségét, sőt még a saját halálát is.
2025-re egy óriási sportesemény napján érkező földönkívülieket jósolt, míg 2026-ra azt, hogy az emberiség még közelebb kerül az idegen élethez. Baba Vanga sajnos természeti katasztrófákat is látott jönni, de csak remélni tudjuk, hogy ezúttal téved.
A francia asztrológus, Nostradamus is megerősíti a baljós jövőt a Les Prophéties című könyvében. Bár a jóslatai általában homályosak, ő és Baba Vanga két fontos pontban is egyetértenek 2026 kapcsán.
Az első: a globális hatalmi feszültség eszkalációja, amely akár egy harmadik világháborúhoz is vezethet. Ennek jeleit már most is látni: Kína és Tajvan, Oroszország és Ukrajna, valamint az Egyesült Államok közötti konfliktusok egyre élesebbek.
A második: a mesterséges intelligencia térnyerése. Baba Vanga szerint 2026-ban az MI elkezdheti átvenni az uralmat. Ezt sokan már csak az Én, a robot című Will Smith-filmre emlékeztető jövőként emlegetik. Többen úgy vélik, 2026-ban már ténylegesen elkezdhetjük elveszíteni munkahelyeinket az MI miatt.
Elon Musk is gőzerővel dolgozik olyan robotokon, amelyek segíthetik az embereket a házimunkában vagy akár a gyerekfelügyeletben is - írja a LadBible.
De vajon hol a határ?
