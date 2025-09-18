Baba Vanga szerint a világ nem kegyelmez – 2026-os jóslatai rémisztőek

Ideje felkészülni: Baba Vanga és Nostradamus szerint 2026 még nagyobb hullámvasút lesz, mint az idei év.

Baba Vanga 2026-os jóslatai rémisztőek (Fotó: Bors)

Az emberek megosztottak Baba Vanga jóslatait hallva, vagy a szemüket forgatják, vagy teljesen tátott szájjal figyelik, mit mondott.

Az 1996-ban elhunyt bolgár látnok, aki már gyermekként megvakult, rengeteg dolgot megjósolt, állítólag előre látta a 2001. szeptember 11-i támadásokat, Barack Obama elnökségét, sőt még a saját halálát is.

2025-re egy óriási sportesemény napján érkező földönkívülieket jósolt, míg 2026-ra azt, hogy az emberiség még közelebb kerül az idegen élethez. Baba Vanga sajnos természeti katasztrófákat is látott jönni, de csak remélni tudjuk, hogy ezúttal téved.

Nem csak Baba Vanga jósol tragédiát

A francia asztrológus, Nostradamus is megerősíti a baljós jövőt a Les Prophéties című könyvében. Bár a jóslatai általában homályosak, ő és Baba Vanga két fontos pontban is egyetértenek 2026 kapcsán.

Az első: a globális hatalmi feszültség eszkalációja, amely akár egy harmadik világháborúhoz is vezethet. Ennek jeleit már most is látni: Kína és Tajvan, Oroszország és Ukrajna, valamint az Egyesült Államok közötti konfliktusok egyre élesebbek.

A második: a mesterséges intelligencia térnyerése. Baba Vanga szerint 2026-ban az MI elkezdheti átvenni az uralmat. Ezt sokan már csak az Én, a robot című Will Smith-filmre emlékeztető jövőként emlegetik. Többen úgy vélik, 2026-ban már ténylegesen elkezdhetjük elveszíteni munkahelyeinket az MI miatt.

Elon Musk is gőzerővel dolgozik olyan robotokon, amelyek segíthetik az embereket a házimunkában vagy akár a gyerekfelügyeletben is - írja a LadBible.

De vajon hol a határ?