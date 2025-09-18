RETRO RÁDIÓ

Baba Vanga szerint a világ nem kegyelmez – 2026-os jóslatai rémisztőek

Két tragikus jóslat is szól jövőre. Nem csak Baba Vanga az, aki ezekről beszélt...

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.18. 11:30
Nostradamus baba vanga jóslás

Ideje felkészülni: Baba Vanga és Nostradamus szerint 2026 még nagyobb hullámvasút lesz, mint az idei év

Baba Vanga 2026-os jóslatai rémisztőek
Baba Vanga 2026-os jóslatai rémisztőek (Fotó: Bors)

Az emberek megosztottak Baba Vanga jóslatait hallva, vagy a szemüket forgatják, vagy teljesen tátott szájjal figyelik, mit mondott.

Az 1996-ban elhunyt bolgár látnok, aki már gyermekként megvakult, rengeteg dolgot megjósolt, állítólag előre látta a 2001. szeptember 11-i támadásokat, Barack Obama elnökségét, sőt még a saját halálát is.

2025-re egy óriási sportesemény napján érkező földönkívülieket jósolt, míg 2026-ra azt, hogy az emberiség még közelebb kerül az idegen élethez. Baba Vanga sajnos természeti katasztrófákat is látott jönni, de csak remélni tudjuk, hogy ezúttal téved.

Nem csak Baba Vanga jósol tragédiát

A francia asztrológus, Nostradamus is megerősíti a baljós jövőt a Les Prophéties című könyvében. Bár a jóslatai általában homályosak, ő és Baba Vanga két fontos pontban is egyetértenek 2026 kapcsán.

Az első: a globális hatalmi feszültség eszkalációja, amely akár egy harmadik világháborúhoz is vezethet. Ennek jeleit már most is látni: Kína és Tajvan, Oroszország és Ukrajna, valamint az Egyesült Államok közötti konfliktusok egyre élesebbek.

A második: a mesterséges intelligencia térnyerése. Baba Vanga szerint 2026-ban az MI elkezdheti átvenni az uralmat. Ezt sokan már csak az Én, a robot című Will Smith-filmre emlékeztető jövőként emlegetik. Többen úgy vélik, 2026-ban már ténylegesen elkezdhetjük elveszíteni munkahelyeinket az MI miatt.

Elon Musk is gőzerővel dolgozik olyan robotokon, amelyek segíthetik az embereket a házimunkában vagy akár a gyerekfelügyeletben is - írja a LadBible.

 De vajon hol a határ?

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu