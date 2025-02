"Most 2 olyan projecten is dolgozom, ami számomra nagyon sokat jelent és hiszem, hogy ti is szeretni fogjátok. Az egyik pár napon belül kiderül, a másik pedig még egy picit várat magára, mert még sokat kell rajta dolgozni" - jelentette be.

"Mindig kérdezik hogy, hogy boldogulok ennyi gyerekkel? Hogy bírom, ha valaki hülyeségeket talál ki rólunk? Hogy viselem, ha bántanak, ami nyilván mindenkivel megeshet, akár munkahelyen, akár családon belül" - mutatott rá.

Az új projectemmel szeretném ezeket is megválaszolni és az én módszerem által segíteni, hogy mindenki könnyedebben vegye a mindennapi akadályokat és általa boldogabb és kiegyensúlyozottabb tudjon lenni. Remélem, hogy szeretni fogjátok

- jelentette be a következő nagy projektet Edina.