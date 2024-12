Új oldalát mutatta meg G.w.M, Kulcsár Edina férje mindenkit meglepett

A zenész eddig a vagányságáról volt híres, nem is tudták sokan, hogy bizony neki is aranyból van a szíve. A rapper egy ismeretlentől kapott felkérést arra, hogy karácsonykor ételt osszon. G.w.M pedig gondolkodás nélkül ment is segíteni.