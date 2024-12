Kulcsár Edina a karácsonyfa előtt ölelte magához az összes gyermekét: „Nehezen megfogalmazható az amit érzek”

Tíz év telt el azóta, hogy Kulcsár Edina nyerte a Miss World Hungaryt. Azóta nagyot fordult a világ az egykori szépségkirálynő körül: hozzáment Szabó András Csutihoz, és két gyermekük született, majd a válást követően új férjétől, Varga Márk G.w.M-től szintúgy két gyereke lett. A sztáranyuka élete azóta is a nyilvánosság szeme előtt zajlik, kivált, mivel igen aktív a közösségi médiában: nemrég például nemrég például a születésnapjáról számolt be. Mint kiderült különös ajándékot kapott G.w.M-től, aki barátaik társaságában paintballozni vitte.

A karácsony a szeretet ünnepe és Edina ennek apropóján ünneplőbe öltöztette a kicsikét és a karácsonyfa előtt gyűltek össze egy közös fotó erejéig. A fotó már csak azért is különleges, ugyanis nem nagyon látható Edina mind a négy gyermeke egy közös fotón. Így Medox, Nina, Amara és a kis Dior is együtt mosolyoghatott anyukájuk mellett. Bejegyzésében Edina több dologra is kitért. Íme az érzelmes poszt:

„Nehezen megfogalmazható az amit érzek, ugyanis ez az első karácsonyom 4 gyerekes anyukaként. Akinek van gyermeke az tudja, hogy milyen az amikor azt érzi, hogy a szíve szét tudna robbani attól a szeretettől amit a gyermeke iránt táplál és ez nálam négyszeresen van jelen. Igazából évekkel ezelőtt nem is gondoltam volna, hogy így lehet szeretni. Nemrég még mindegyikőjük pici szíve az én szívem alatt dobogott, most pedig itt vannak körülöttem és többek között miattuk nyert új értelmet a karácsony is! Végezetül már csak annyit írnék, hogy köszönöm nektek, hogy ennyien megtiszetltek nap mint nap a figyelmetekkel. Hálás vagyok azért a sok szeretetért és kedvességért amit kapok tőletek. Azt kívánom, hogy mindenkinek legyen csodás karácsonya! Csak a jóra, a békére a hálára és a szeretetre koncentráljatok!” - írta megható családi fotója mellé Kulcsár Edina, amit ide kattintva tekinthetsz meg.