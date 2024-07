Tíz évvel ezelőtt lett királynő Kulcsár Edinából, így élte meg a megható pillanatokat

Kulcsár Edina kétség kívül a hazai toplistás hírességek egyike, köszönhetően annak, hogy 2014-ben megnyerte a Miss World Hungaryt. A szépség élete azóta gyökeresen megváltozott, élete a nyilvánosság szeme előtt zajlik.

Kulcsár Edina 2014-ben lett a Miss World Hungary győztese Fotó: Balint Fejer

Kulcsár Edina elhinni sem akarta

Edina aktív közösségimédia-felhasználó, s bár sokan támadják, a népszerűsége töretlen. A tíz évvel ezelőtti szépségkirálynő-választás élete meghatározó pillanata volt, amit azóta sem felejt. Oldalain most olyan poszttal lepte meg követőit, ahol a győztes koronával a fején látható. Edina ominózus pillanatára mindenki jól emlékszik, azonban így is jó visszanézni az akkori képeket róla. Bejegyzésében azt írja, a tíz évvel ezelőtti reggelen úgy kelt ki az ágyból, hogy nem akarta elhinni, hogy előző este tényleg őt választották meg szépségkirálynőnek. Az érzést azóta sem felejti, hiszen nemcsak a szakmai zsűri szavazott neki bizalmat, hanem a közönség is őt találta a legalkalmasabbnak erre a címre.

Edina kitér arra is, hogy bizonyos értelemben nyilván elröpült az azóta eltelt tíz év, hiszen ez idő alatt rengeteg tartalmas élmény és tapasztalat részese lehetett. Az egykori szépségkirálynő hálás, hogy így alakult az élete, de legfőképpen azért, amiért hamarosan már négyszeres édesanya lehet, mivel az anyaság jelenti számára az igazi kiteljesedést.

Kulcsár Edina gyermekei jelentik a legtöbbet a szépségkirálynő számára Fotó: Balint Fejer

Negyedik gyermekével már mindenórás

Kulcsár Edina terhes a negyedik babájával, aki G.w.M-el a második közös gyermekük lesz. Edina örömmel oszt meg növekvő pocakjáról fotókat, legutóbb már aggódni kezdtek a rajongók, hogy lent van a hasa, így hamarosan beindulhat nála a szülés.