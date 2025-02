„Igaz, hogy a gyerekek Csutival élnek?” – szegezték neki a kérdést Kulcsár Edinának az egykori szépségirálynő Instagram-oldalán egy kérdezz-felelek során.

Edinát meglepte a gyerekeivel kapcsolatos kérdés, melynek tartalmát azonnal cáfolta (Fotó: Knap Zoltán)

„Dehogy is! Én nem tudom, hogy ki talál ki ilyeneket, de többen is kérdeztétek, hogy mennyit vannak vele a gyerekek. Alapvetően nem szeretek ilyenekről beszélni, de ha ez valahol felröppent, akkor nyilán szeretném megcáfolni ezt az állítást. Medox és Nina 5 napot vannak velem és 2 napot az apukájuknál. Hol hétköznap, hol hétvégén.”

– írta Insta-sztoriban Kulcsár Edina. Majd így folytatta:

„Azt gondolom, hogy minden gyereknek az anyukája mellett a helye. Persze vannak kivételes helyzetek... láttam már ilyet, nem is egyet. Ott simán az apukának ítélném a gyerekeket. Ha az anyuka nem ér rá a gyerekeire, akkor miért ne nevelhetné az apuka a gyereket/gyerekeket? Főleg, ha szívesen is tenné?”

– tette fel a költői kérdést G.w.M felesége. Végül a saját házasságáról, családjáról mesélt:

„Mi a gyerekeinknek élünk. Az elmúlt 3 évben mindent a gyerekek köré építettünk. Mi nem járunk bulizni hetente... Sőt! Ha megyünk valahova, szinte kivétel nélkül visszük magunkkal őket is. A munkát is úgy alakítjuk, hogy ők abból a lehető legkevesebbet érzékeljenek.”