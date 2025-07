Megállíthatatlanul fogy a magyar mulatós király – Fotó!

Igencsak meglepte a rajongókat Kis Grófo, azaz Kozák László legújabb fotója. No, nem azért, mert a Bulibáró elegánsan feszít csíkos öltönyében és piros nyakkendőjében, hiszen mindig is adott a megjelenésére, a grófo stílusra.

Kis Grófo mindig ügyel arra, hogy kifogástalan legyen a megjelenése (Fotó: Szabolcs László)

Sokkal inkább azért, mert bizony jelentősen lefogyott a magyar mulatós király, ránézésre is jóval kevesebbet mutat alatta a mérleg. Nem csoda, hogy a rajongókat is egyből foglalkoztatni kezdte a dolog: vajon mi Kis Grófo látványos fogyásának titka?

Nos, eláruljuk: semmi bűvésztrükk vagy varázslat, mindössze az a fegyelmezett fogyókúra, amibe Kis Grófo belevágott, már nem először, de reményei szerint utoljára.

„Nincs mese, ismét fogyókúrába kezdtem, mert éreztem, hogy feszülnek rajtam az öltönyök, a zakók. Ezért most is kiemelt fontosságú számomra a diéta, az, hogy mit eszem. Voltak azóta is olyan családi események, mint például az apák napja, amin szívem szerint az imádott töltött káposztát faltam volna, de maradtam a csirkehúsnál. Valamit valamiért. Eddig másfél hónap alatt hat kiló ment le rólam, vagy egy kicsit több, és elképesztően jó érzés, hogy beljebb kell húznom az övem” – mesélte lelkesen a Bulibáró.

Íme a fotó, amin látszik már a változás!

Kis Grófo egyszer már ledobott 12 kilót

Az énekes számára nem ismeretlen a diéta és a kitartás, hiszen 2023-ban már egyszer sikerült jelentősen lefogynia.

„Az utóbbi években nagyon rákattantam a gyors kajákra. Fellépésről hazafelé tartva mindig rám tört a farkaséhség és kézenfekvő volt, hogy beugrom valahová egy hamburgerre, krumplira és cukros üdítőre. Bevallom, ez néha még hiányzik és el is csábulok, de nagyon ritkán. A feleségem ugyanis a kezébe vette az irányítást és ma már csak úgy enged el otthonról, hogy csomagol nekem valami egészséges és könnyű ételt. Így ha megéhezem, van mihez nyúlnom. Tavaly volt három kemény hónapom, amikor küzdöttem, mint malac a jégen. Valahogy nem jól csináltam a dolgokat, de átlendültem a nehézségeken, be is indult a fogyás és ma már nem is nehéz. Sokat javult az állóképességem és amikor a tükörbe nézek, nagyon meglepődők, miért nem vettem észre sokkal előbb, hogy gond volt a súlyommal. Egyébként a visszajelzések is nagyon pozitívak. Azt mondják, hogy sokkal fiatalabbnak látszom és ezek a bókok rengeteg erőt adnak” – mesélte akkor a Borsnak Kis Grófo fogyás témában.