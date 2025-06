Apák napján jelentette be Kis Grófo a hírt, amire senki nem számított

Kis Grófo életében első a család, ennek fényében nem is meglepő, hogy az ország Bulibárója az apák napját is igencsak komolyan veszi. A háromgyermekes édesapa a Metropolnak árulta el, hogy június 15-én, vasárnap egy kerti partival adják meg a módját ennek az ünnepnek, amit a 20. század elején kezdtek el megtartani az anyák napja párjaként.

Kis Grófo zenei pályája mellett új dolog került fókuszba: az edzés és a diéta (Fotó: Szabolcs László)

Nos, ez az apák napja azonban garantáltan más lesz Kis Grófo életében, mint a többi! Mégpedig azért, mert bármennyire is imádja a családi recept alapján készült, fenséges töltött káposztát, idén már garantáltan nem fog belőle falatozni az ünnepi asztalnál. És hogy mégis miért? Nos, ennek nagyon egyszerű oka van!

„Ismét komoly fogyókúrába kezdtem, úgyhogy nálam a töltött káposzta sajnos most tiltólistára került. Kénytelen voltam meghozni ezt a döntést, mert minden visszajött rám, amit két évvel ezelőtt leadtam. Akkor sikerült több mint tíz kilót fogynom diétával és persze rendszeres sporttal, most is ez a cél. Egyelőre elégedett vagyok, mert már az első héten három kilót fogytam. Odafigyelek az étkezésre, és ami a sportot illeti, nagyokat sétálok a családommal”

– árulta el lelkesen a Metropolnak Kis Grófo.

Kis Grófo fia személyében látja az utódját

Kis Grófo gyerekei közül a legnagyobb, Lacika idén márciusban lett 13 éves, és bizony örökölte az édesapja és a néhai nagyapja, Nagy Grófo zenei tehetségét.

„Nagyon tehetséges, látom benne az utódom, így már megnyugodtam, nincs mitől tartanom. Komolyan mondom, nagyon látom benne a zenei karrier lehetőségét. Sokszor magam is elcsodálkozom, én ugyanis nem játszom hangszeren, ő viszont remekül gitározik, amellett, hogy nagyon jó a hangja. Született tehetség, amit a tatájától örökölt. Az külön öröm számomra, hogy nekem semmit sem kell erőltetnem, sőt, terelgetnem sem kell, ő már kijelentette, hogy ez az egyik célja. Nagyon ambiciózus, ugyanakkor látom benne az alázatot is”

– mesélte tavaly a Metropolnak Kis Grófo, azaz Kozák László.