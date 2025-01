Gyászol Kis Grófo: nem tudták megmenteni a nagybátyja életét

Január 3-án életmentő műtétet hajtottak végre Kis Grófo nagybátyján. Úgy tűnik azonban, hiába a kórházi kezelés és a beavatkozás, nem tudták megmenteni az életét.

"Sajnálattal közlöm mindenkivel, hogy a mai napon az én kedvenc nagybácsikám elköltözött az Úrhoz. Édesapám után úgy néztem rá, mintha a második apám lenne, mert ő mindig mellettem volt jóban-rosszban és nagyon szerettem" - osztotta meg közösségi oldalán a bulibáró.

Kis Grófo január elején kérte a követőit, hogy imádkozzanak a nagybátyjáért, hogy a férfi mihamarabb túl legyen az életveszélyen és a gyógyulás útjára lépjen. „Sajnos a mai nap a kedvenc Ferike nagybácsikám kórházba került, és egyelőre mély altatásban van. Ezért megkérek minden jóérzésű, tiszta szívű, Jézusban járó embert, hogy legyünk egy akaraton és imádkozzunk Ferike bátyámért, hogy mihamarabb felépüljön! Mert ő már Jézus nevében meggyógyult de, fontos, hogy az Úrhoz fel menjenek az imák” – írta január 3-án egy Facebook-posztban.

Négy nappal később már pozitívabban nyilatkozott a Borsnak. A lapnak elmondta, a korábbi helyzethez képest már javultak a vizsgálati eredmények értékei, ami reményre ad okot.

"Persze azért a helyzet még nem jó. Sajnos nagyon hirtelen, egyről a kettőre történt ez az egész és még nem is tudtuk feldolgozni. De minden jó, ha a vége jó és mi bízunk a Jóistenben, aki segíteni fog és hamarosan fel fog ébredni, hiszen még most is mély altatásban van" - mondta akkor.