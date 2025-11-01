RETRO RÁDIÓ

Tolvai Reni mellei óriás igazgyöngyként tündökölnek – Fotó

Lélegzetelállító fotót posztolt az énekesnő. Tolvai Reni mellei, akár az igazgyöngyök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.01. 21:00
Tolvai Reni fotó káprázatos szépség énekesnő

Az énekesnő napról napra megdöbbenti rajongóit elbűvölő képeivel és bejegyzéseivel. Bár mostanában leginkább videós tartalmai láthatóak, a szexi fotóval is újra meg újra megdobogtatja férfi követői szívét. Vadító szépségét egy újabb lehengerlő fotóval bizonyította, s bizony, Tolvai Reni mellei mellett ezúttal sem lehet szó nélkül elmenni!

Tolvai Reni mellei
Tolvai Reni mellei igazgyöngyként tündökölnek Fotó: Végh István

Tolvai Reni mellei igazgyöngyként vonzzák a tekintetet

Döbbenet, milyen kreatív fotózáson vett részt az énekesnő, akire még véletlenül sem lehet ráaggatni az unalmas jelzőt. Ezúttal még magasabbra tette a mércét. Erre például egészen biztos, hogy nem számítottak Reni követői, hiszen az énekesnő egy hatalmas kagylóhéjban feküdt el és testét, mindössze pár gigantikus igazgyöngy takarta el. A nőiességet nem is hangsúlyozhatta volna jobban.

Ami a kagylóhéjat éri, nem árt a gyöngynek

– írta bejegyzéséhez.

Ha felkészültél, mutatjuk is a képet!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu