Szinte alig lehet ráismerni: teljesen megváltozott Tolvai Reni - Fotó

Megdöbbentek még a rajongók is. Tolvai Reni eszméletlen frizurával érkezett.
Elképesztően szexi képpel robbantotta fel a közösségi médiát Tolvai Reni. Az énekesnő szinte minden képével borzolja a kedélyeket, mostani fotózásán kísérletezett is frizurájával.
Nem, ez nem vicc, az énekesnőt tényleg rövid hajjal kapták lencsevégre. Ha eddig nem gondoltuk volna elég dögösnek hullámos hajával Tolvai Renit, most megmutatta, hogy tud ő még vadabb lenni.
Extravagáns rövid, sötét fürtjei még jobban kiemelték titokzatos pillantását, egyik rajongója is szívéből szólt, mikor ezt meglátta:
Te dögös állat
- írta a fotóhoz.
Azért nem kell megijedni, utolsó fotóján az énekesnő eredeti hajával jelent meg, így talán nem kell attól félni, hogy végleg lecserélte megszokott fürtjeit a rövidebb verzióra.
