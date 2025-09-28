Tolvai Renit megkötözve, igazán forró helyzetben kapták lencsevégre – Fotó

Tolvai Reni most sem veszített semmit a rutinos dögösségéből, ismét megajándékozta rajongóit egy igazán forró pillanattal.

Tolvai Reni új videóklipje hihetetlenül szexinek ígérkezik – Fotó: SZL

Az énekesnő az utóbbi időben kimagasló formában van, és ezt most egy újabb teaserrel is bizonyította. Legújabb dalát és videóklipjét sejtelmesen, de annál szexibben kezdte el beharangozni.

Tolvai Reni klipjében hihetetlenül dögös

A promóképen Reni egy széken ülve, lábait széttárva néz bele a kamerába. Fekete magas sarkú, harisnya, a 2000-es évek elejét idéző frizura és egy meglepő csavar: Reni kezei össze vannak kötözve. A kép egyszerre játékos és provokatív, és nem hagy kétséget afelől, hogy a készülő klip ismét vadító lesz.

Ez nem az első ízelítő, amit a rajongóinak nyújtott, folyamatosan osztja meg a behind the scenes falatokat, ezzel is fokozva a várakozást.

Egy biztos: Tolvai Reni új klipje az idei egyik legnagyobb durranásának ígérkezik.