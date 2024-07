Brutális karambol Budapesten: átrepült a szalagkorláton és felismerhetetlenségig összetört a motor

Rendkívül durva baleset történt Budapesten, a XI. kerületben, ahol egy motoros három autóval is karambolozott. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a motor végül átrepült a szalagkorláton is, emellett a felismerhetetlenségig összetört. A motorost kórházba szállították, alsó végtagi sérülésekkel. Egy másik sérültet a helyszínen láttak el a szakemberek, majd megfigyelésre őt is kórházba vitték. A baleset úgy történt, hogy a motor és az egyik autó frontálisan ütközött. A motor ezt követően csapódott neki további két járműnek – tudatta a Tények.