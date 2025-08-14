Dömötör Csaba: Magyar Péter adhat ki bármilyen közleményt, akkor is Manfred Weberék embere és jelöltje marad

Nocsak, milyen fontos lett hirtelen a szuverenitás! Rendben akkor beszéljünk róla, és mérjünk azonos mércével. Adódik mindjárt pár égető kérdés: amikor 4,5 milliárdot toltak külföldről az ellenzék kampányába, akkor hol volt ez a kórus? És hol van most, amikor még nagyobb ez az összeg? Amikor a Magyar Pétert támogató médiumok nagy részét külföldről tartják el, jellemzően politikában aktív szereplők, akkor hol a védelmi reflex? Amikor a brüsszeli csúcsvezetők Lengyelország után a magyar választásokra is megnevezik a saját kedvenc jelöltjüket, akkor hol a szuverenitás zászlós felhorkanás? Ha már a látszatra sem ügyelnek, amikor választási célból tartják vissza az uniós forrásokat, akkor ehhez van-e aggódó szavuk? Miután Brüsszelből elköltöttek 6800 milliárdnyit NGO-kra, köztül meg nem választott politikai aktivistákra, és most még növelnék is az összeget, lesz-e ez ellen tiltakozó hangorkán? És egyáltalán: fel akar-e tűnni a most tiltakozóknak, hogy Magyar Péter még a kistelepülési kampányrendezvényeit is olyan »civil szervezetekkel« tartja, amelyeket Brüsszelből pénzelnek (és amelyek máskor magyar munkahelyeket teremtő beruházások ellen tüntetnek)?