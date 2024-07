„Ott feküdt a földön, nagyon ijesztő volt” – hatalmasat esett egy motoros a Kökinél, életveszélyben van

Hatalmas csődület támadt tegnap (július 24.) délután a Kökinél, ahol egy hatvan év körüli motoros szenvedett súlyos balesetet. Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt az eset, de információink szerint a férfi először elesett a motorral, amiről lerepült, több métert zuhant, végül pedig a betonra esett. A motoros ezután eszméletlenül terült el az aszfalton.

A mentősök azonnal a helyszínre siettek, a 60 éves férfi életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba

Fotó: Juhász Gábor

A közelben lévők közül többen is azonnal reagáltak és a segítségére siettek, úgy tudjuk, hogy közöttük orvos is volt, aki szakszerű módon megvizsgálta és vigyázott a sérültre, míg a mentősök meg nem érkeztek. Azonban a sérülésen kívül más gond is akadt: először ugyanis a motort kellett eltávolítani, mivel a súlyos gép rázuhant a férfire. Már ekkor látszott, hogy a motoros súlyosan megsérült: körülötte vért láttak, és többek szerint nem mozgott. A segítséget is rögtön hívták, így a mentősök hamarosan ki is érkeztek. Ekkor már többen állták körbe a férfit, sokan próbáltak segítséget nyújtani.

Nagyon vérzett, az biztos, ha jól tudom, a feje sérült meg a férfinek. Ránézésre 55-65 évesnek néztem, nem mozgott. De aztán hordágyra tették, és elvitték. Csak remélem, hogy felgyógyul

– mondta el egy szemtanú. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik elmondták, hogy a motorost életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba:

Bajtársaim a helyszínről egy 60 év körüli férfit szállítottak súlyos-életveszélyes sérülésekkel kórházba

– mondta el a Metropolnak Kaszap Réka, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.