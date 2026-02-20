RETRO RÁDIÓ

Kikerics: megérkezett a tavasz hírnöke, főleg itt virágzik

Hamarosan átválthatunk a tavaszi kabátokra, legalábbis ezt jelzi, hogy már pompáznak a tavasz hírnökei. Az elsők között a kikerics virágzik a hazánkban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 18:45
tavasz virágzás Magyarország

Jövő héttől egyre melegebb lesz az időjárás. Ezt azt jelenti, hogy az országunkat is ellepik a színpompás virágok. Azonban a tavasz közeledtét a gyakran fellelhető hóvirág mellett a fokozottan védett kikerics jelzi az elsők között. A korai tavasz hírnökeként említett virág elsősorban a Villányi-hegységben – Szársomlyón –  virágzik tömegesen február-márciusban. Még pár napig gyönyörködhetünk a fehér vagy halvány rózsaszín virágban, melynek természetvédelmi értéke 100 000 forint.  

A magyar kikerics főként a Villányi-hegységen lelhető fel.
A kikerics a hóvirágnál hamarabb virágzik (Fotó: AFP/Anadolu via AFP)

Kikerics mellett a ligeti csillagvirág és az alpesi hanga is mutatja már a színeit

A szintén korán pompázó csillagvirág nemzetségéhez nagyjából 90 faj tartozik. Ezek közül egyik a ligeti, amely virágzásának szemtanúi lehetünk az arborétum értékű Növénykertben. A sárga téltemető virág neve pedig mindent elárul. Egyes botanikai feljegyzések szerint Közép-Európába dísznövényként került be még a középkor folyamán, és számos más dísznövénnyel együtt a kolostorkertekből terjedt el. Valószínűleg ennek a korai betelepítésnek köszönhető sikeres megtelepedése a Kárpát-medencében.  

A Fővárosi Állat- és Növénykert, amint a nevéből is kiderül, páratlan élményt nyújt a virágok és növények szerelmeseinek. Ha már hangolódnánk a tavaszra, érdemes ellátogatni, és felfedezni, mely növények mutatják meg pompájukat. A kert nyílt területein található növények az időjáráshoz igazodva fejlődnek, így folyamatosan tanúi lehetünk a tavasz eljövetelének és a természet újjáéledésének. A pálmaházban pedig a növények egész évben élénk színekben virágoznak. 

Az intézményben a védett növényfajok nagy részét is megtaláljuk, például a kikericset, és hamarosan a liliomfa is virágba borul. A magnóliák különlegessége, hogy virágaik még a lombfakadás előtt nyílnak, így a fa szinte teljesen fehér vagy rózsaszín virágba borul 

– mondta a Metropolnak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője. 

Hozzátette, hogy két héten belül már a tőzike gyönyörű virágait is megcsodálhatjuk a kertben. A koponyeg.hu prognózisa mellett ez is azt jelzi, hogy hamarosan letehetjük a téli kabátokat és a természet ismét pompázatos színekbe borul. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu