Kikerics: megérkezett a tavasz hírnöke, főleg itt virágzik

Jövő héttől egyre melegebb lesz az időjárás. Ezt azt jelenti, hogy az országunkat is ellepik a színpompás virágok. Azonban a tavasz közeledtét a gyakran fellelhető hóvirág mellett a fokozottan védett kikerics jelzi az elsők között. A korai tavasz hírnökeként említett virág elsősorban a Villányi-hegységben – Szársomlyón – virágzik tömegesen február-márciusban. Még pár napig gyönyörködhetünk a fehér vagy halvány rózsaszín virágban, melynek természetvédelmi értéke 100 000 forint.

A kikerics a hóvirágnál hamarabb virágzik (Fotó: AFP/Anadolu via AFP)

Kikerics mellett a ligeti csillagvirág és az alpesi hanga is mutatja már a színeit

A szintén korán pompázó csillagvirág nemzetségéhez nagyjából 90 faj tartozik. Ezek közül egyik a ligeti, amely virágzásának szemtanúi lehetünk az arborétum értékű Növénykertben. A sárga téltemető virág neve pedig mindent elárul. Egyes botanikai feljegyzések szerint Közép-Európába dísznövényként került be még a középkor folyamán, és számos más dísznövénnyel együtt a kolostorkertekből terjedt el. Valószínűleg ennek a korai betelepítésnek köszönhető sikeres megtelepedése a Kárpát-medencében.

A Fővárosi Állat- és Növénykert, amint a nevéből is kiderül, páratlan élményt nyújt a virágok és növények szerelmeseinek. Ha már hangolódnánk a tavaszra, érdemes ellátogatni, és felfedezni, mely növények mutatják meg pompájukat. A kert nyílt területein található növények az időjáráshoz igazodva fejlődnek, így folyamatosan tanúi lehetünk a tavasz eljövetelének és a természet újjáéledésének. A pálmaházban pedig a növények egész évben élénk színekben virágoznak.

Az intézményben a védett növényfajok nagy részét is megtaláljuk, például a kikericset, és hamarosan a liliomfa is virágba borul. A magnóliák különlegessége, hogy virágaik még a lombfakadás előtt nyílnak, így a fa szinte teljesen fehér vagy rózsaszín virágba borul

– mondta a Metropolnak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

Hozzátette, hogy két héten belül már a tőzike gyönyörű virágait is megcsodálhatjuk a kertben. A koponyeg.hu prognózisa mellett ez is azt jelzi, hogy hamarosan letehetjük a téli kabátokat és a természet ismét pompázatos színekbe borul.