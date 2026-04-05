Szívbemarkoló hírt kapott a család: az ikerpár egyik tagja Down-szindrómával született

2024-ben Hálaadás napján tudta meg Jenna Erwin, hogy gyermeket vár, ami hatalmas örömmel töltötte el. Ez az öröm nyolc héttel később teljes sokká változott, amikor Tanner Erwinnel együtt megtudták, hogy a leendő anyuka ikreket vár - egy fiút és egy lányt.

Down-szindrómás az ikerpár egyik tagja

Mikor hírt kaptak az ikerterheségről, izgatottság fogta el a párt, Jenna, aki gyermekápolóként dolgozik, a TikTok felületén tette közzé történetét. A 12 hetes ultrahangvizsgálaton észrevették a szakemberek, hogy az egyik baba nyakredője – a magzat nyakának hátsó részén látható bőrredő – kicsit vastagabb volt, mint amit szokásosan látni szoktak.

Bár minden babának van egy kis szövetpárnája a nyak hátsó részén, a megnövekedett nyaki redő a Cambridge-i Egyetem szerint olyan kromoszómális rendellenességre utaló enyhe jelző lehet, mint például a Down-szindróma. A házaspárnak genetikai vizsgálatot javasoltak, de mikor megérkeztek az eredmények, azt mondták, hogy nincsen semmilyen rendellenesség. Ezután Jenna anatómiai vizsgálatot végeztetett, de ott sem találtak semmit az orvosok csak egy echogén intrakardiális gócot (EIF) – egy fényes, fehér foltot a szívén – észleltek a születendő kislányánál, de „azt mondták, mivel ez egyedi eset volt, nem kell aggódni miatta.

Szinte az egész terhesség alatt minden normális volt

- közölte a People szerint a nő. Az anya-magzat gyógyászati osztálynak hála már azt hitték nem kell visszatérniük, mert minden normális.

Amikor azonban Jenna alig több mint 35 hetesen szült, a férje azonnal tudta, hogy a lányuknak Down-szindrómája van.

Mikor számonkérték a szakembereket, azt a választ kapták, hogy ezeken a vizsgálatokon, nem lehet semmit észrevenni és sok a hibalehetőség. Azt is mondták, hogy a mélyebb vizsgálat veszélyeztette volna a magzat és az anya állapotát.

Gyermekápolóként nem idegenek számomra a Down-szindrómás gyerekek, és ők mindig a legboldogabb páciensek.

Fiukat azonnal hazavihették, míg lányuk egy hónapot töltött a koraszülött osztályon. Annak ellenére, hogy kezelhető babának nevezik lányukat, nincs olyan hónap, hogy ne kellene bemenniük a kórházba. Jenna elárulta hogy Elle-nek pajzsmirigy-alulműködése van, ezért napi gyógyszert szed, és három havonta kontrollvizsgálatokon van. Emellett pitvarsövény-defektusa is van, ami miatt kardiológiára járunk. Pedagógushoz, gyógytornászhoz és foglalkozásterapeutához is jár.