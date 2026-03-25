"Felejtse el, szüljön másikat” – brutális mondat után hozta létre Katalin a Down Alapítványt

Dr. Gruiz Katalinnak 45 évvel ezelőtt született Down-szindrómás lánya, Cili. Az akkor harminc év körüli édesanyát a kórházban azzal szembesítették, hogy hagyja ott újszülött gyermekét, mert „csak vegetálni fog”. A diagnózis és a környezet akkori, megrázóan elutasító hozzáállása mélyen megrendítette Katalint. Ekkor fogalmazódott meg benne határozottan, hogy nem hajlandó elfogadni ezt a szemléletet, és mindent megtesz annak megváltoztatásáért. Döntése nemcsak a saját és lánya életét alakította át, hanem hozzájárult egy teljes szemléletváltás elindításához a hazai szociális ellátásban is. Ennek eredményeként jött létre a Down Alapítvány, amely úttörő szerepet vállalt a Down-szindrómával élő emberek támogatásában és társadalmi elfogadásuk elősegítésében. Mutatjuk, hogyan alapította meg Katalin a Down Alapítványt, és hogyan vált személyes története egy országos jelentőségű változás kiindulópontjává!

Balra látható Dr. Gruiz Katalin, a Down Alapítvány alapítója, valamint lánya, Cili, akiért az egész kezdeményezés elindult. Az ő történetük indította el azt a folyamatot, amely alapjaiban formálta át a Down-szindrómával élők szociális ellátását Magyarországon. (Fotó: Down Alapítvány, Gáll Regina)

"Az én gyermekemet nem küldik el bujkálni a világ végére" - védte meg Down-szindrómás babáját Katalin

Amikor Katalin Down-szindrómás babája megszületett, a fiatalasszony kutatás-fejlesztéssel foglalkozó egyetemi oktatóként dolgozott. A kezdeti sokk után nem a lemondás útját választotta, hanem azt, hogy minden elérhető tudást, hazai és nemzetközi tapasztalatot összegyűjt, és megpróbálja megérteni, hogyan lehet valódi életminőséget és jövőt teremteni ebben az élethelyzetben.

„Felejtse el, hagyja itt, szüljön másikat!” - mondták Katalinnak a kórházban...

Mélységesen elgondolkodtatott engem, hogy az akkor és ma is az egészségügyben dolgozók hozzáállása sok esetben lesújtó. De ez nem is az egészségügyről szól, hanem arról az emberi empátia nélküli hozzáállásról, amely az „épek” és a fogyatékkal élők között van. A szocializmus végével, amikor Cili született, ezeket a Down-szindrómás gyerekeket kiküldték a világ végére. Ekkor azon gondolkodtam: milyen társadalmi felelősségvállalás ez? Hogyan és honnan jutottunk el idáig? Az én gyermekemet nem küldik el bujkálni a világ végére csak azért, mert sérült. Elkezdtem ezért más országokat is megnézni. Utána jártam, vajon itt Magyarországon normális ez?

- meséli lapunknak Dr. Gruiz Katalin a kezdetekről.