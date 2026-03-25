"Felejtse el, szüljön másikat” – brutális mondat után hozta létre Katalin a Down Alapítványt
Dr. Gruiz Katalinnak 45 évvel ezelőtt született Down-szindrómás lánya, Cili. A sorsfordító pillanat nemcsak egy család életét, hanem egy teljes szemléletet formált át, és elindított egy máig tartó változást a hazai szociális ellátásban, a Down-szindrómával élők elfogadásáért és integrációjáért.
Dr. Gruiz Katalinnak 45 évvel ezelőtt született Down-szindrómás lánya, Cili. Az akkor harminc év körüli édesanyát a kórházban azzal szembesítették, hogy hagyja ott újszülött gyermekét, mert „csak vegetálni fog”. A diagnózis és a környezet akkori, megrázóan elutasító hozzáállása mélyen megrendítette Katalint. Ekkor fogalmazódott meg benne határozottan, hogy nem hajlandó elfogadni ezt a szemléletet, és mindent megtesz annak megváltoztatásáért. Döntése nemcsak a saját és lánya életét alakította át, hanem hozzájárult egy teljes szemléletváltás elindításához a hazai szociális ellátásban is. Ennek eredményeként jött létre a Down Alapítvány, amely úttörő szerepet vállalt a Down-szindrómával élő emberek támogatásában és társadalmi elfogadásuk elősegítésében. Mutatjuk, hogyan alapította meg Katalin a Down Alapítványt, és hogyan vált személyes története egy országos jelentőségű változás kiindulópontjává!
"Az én gyermekemet nem küldik el bujkálni a világ végére" - védte meg Down-szindrómás babáját Katalin
Amikor Katalin Down-szindrómás babája megszületett, a fiatalasszony kutatás-fejlesztéssel foglalkozó egyetemi oktatóként dolgozott. A kezdeti sokk után nem a lemondás útját választotta, hanem azt, hogy minden elérhető tudást, hazai és nemzetközi tapasztalatot összegyűjt, és megpróbálja megérteni, hogyan lehet valódi életminőséget és jövőt teremteni ebben az élethelyzetben.
„Felejtse el, hagyja itt, szüljön másikat!” - mondták Katalinnak a kórházban...
Mélységesen elgondolkodtatott engem, hogy az akkor és ma is az egészségügyben dolgozók hozzáállása sok esetben lesújtó. De ez nem is az egészségügyről szól, hanem arról az emberi empátia nélküli hozzáállásról, amely az „épek” és a fogyatékkal élők között van. A szocializmus végével, amikor Cili született, ezeket a Down-szindrómás gyerekeket kiküldték a világ végére. Ekkor azon gondolkodtam: milyen társadalmi felelősségvállalás ez? Hogyan és honnan jutottunk el idáig? Az én gyermekemet nem küldik el bujkálni a világ végére csak azért, mert sérült. Elkezdtem ezért más országokat is megnézni. Utána jártam, vajon itt Magyarországon normális ez?
- meséli lapunknak Dr. Gruiz Katalin a kezdetekről.
Katalin nem szokványosan nézett szembe a nehézségekkel: miközben sokan egyéni megoldásokban gondolkodtak volna, ő több önkéntes anyával összefogva közösséget épített. Ez a közösség idővel túlmutatott az önsegítésen, és fokozatosan rendszerszintű változást indított el a magyar Down-színdrómások szociális ellátásában.
Akkoriban az EU már elkezdte a szociális szankciók bevezetését, amelyek Magyarországra is vonatkoztak, azonban mi a 80-as években le voltunk maradva. Ezért elkezdtem a szociális jogokat tanulmányozni, majd több anyukával együtt jártunk minisztériumról minisztériumra támogatásért és a szabályok, illetve elvek megvalósításáért. Nagyon sok pályázatot nyertünk, és sok támogatást szereztünk, de mindez rengeteg kitartást és utánajárást igényelt. Így jött létre a Down Alapítvány és az első bentlakásos otthonunk is. A csapat önkéntesekből, anyákból és gyermekeikből szerveződött, sokszor nehéz körülmények között, de erős közösségi összefogással.
- meséli Katalin arról, hogyan kezdte el a Down Alapítvány szervezetét kiépíteni.
Később beutaztam Európát, hogy pontosan megértsem, hogyan lehet a rendszert a leghatékonyabban megújítani. Külföldi mintákat, oktatási módszereket és az elfogadás gyakorlatát tanulmányoztam, és ez a nemzetközi szemlélet alapvetően formálta a gondolkodásunkat és munkánkat. Ennek eredményeként jött létre a Down Alapítvány mai formája, amely ma már több száz érintett számára biztosít lakhatást, fejlesztést, oktatást és ellátást. Őket mi „ügyfeleknek” nevezzük, mert szolgáltatást nyújtunk számukra – sok esetben életük végéig szolgáltatunk számukra megfelelő ellátást.
- teszi hozzá.
Katalin életműve a Down Alapítvány, amely ma már több mint 35 éve foglalkozik értelmi fogyatékossággal élő és sérült emberek támogatásával. Az alapítvány több gondozóházat és támogatott lakhatási centrumot működtet Budapesten, ahol kiemelt szerepet kap a rehabilitáció, a befogadás és a foglalkoztatás – vagyis annak elősegítése, hogy az érintettek ne elszigetelten, hanem a társadalom aktív, értékes tagjaiként élhessenek.
Már több évtizede viszem a Down Alapítvány munkáját. Valójában nincs valódi versenytársunk ezen a területen – néha azt gondolom, bár lenne, vagy bárcsak egészen másképp működne a rendszer. Ezek a Down-szindrómával élő emberek megszületnek, majd sokszor hozzánk kerülnek, és mi biztosítunk számukra életutat, célokat és feladatokat kapnak nálunk. Van, aki dolgozik, a legszerencsésebbek a nagy világban, munkahelyeken helyezkednek el. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, és mindig fontosnak tartjuk, hogy láthatóak legyenek – például amikor egy Down-szindrómás fiatal egy kávézóban dolgozik. Ez így kellene, hogy legyen
– mondja majd hozzáteszi:
Ha megkérdezik, mi a jövőtervünk, azt válaszolnám, hogy ne legyen ránk szükség. Hogy a Down-szindrómások és az „épek” természetesen tudjanak együtt élni, hogy legyen olyan óvoda, ahol nemcsak „normálisak”, hanem Down-szindrómások is együtt járnak, hogy a társadalom összeszokjon velünk. És hiába virágzó a „biznisz”, bár ne lenne erre szükség, hogy foglalkoztatjuk őket. Mert mint régen,most is szegregációban élnek a Down-szindrómások.
– zárja gondolatait Dr. Gruiz Katalin, akinek életfeladata, öröksége talán még nem érett be teljesen.
Nem betegség, hanem állapot, így aztán nem is gyógyítható. A Down-szindróma a leggyakoribb kromoszóma-rendellenesség, nagyjából minden 600. gyermek ezzel a kromoszómahibával jön a világra. A Down Alapítvány 1992 óta működik jelenlegi formájában. Az alapítvány célja a középsúlyos értelmi fogyatékossággal élő és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlesztése, önálló életvitelének segítése, valamint családjaik támogatása, hogy minél többen családban nőhessenek fel és közel kerülhessenek az önálló élethez. Az évtizedek során olyan komplex szolgáltatási rendszert hoztak létre, amely a sérült embereket a születéstől idős korig támogatja, és bizonyítja, hogy a hagyományos intézményi ellátás mellett léteznek emberközpontú alternatívák is.
