Péter Szabó Szilvi: A Down-szindrómás emberekben különösen sok szeretet van
A Down-szindróma világnapján nemcsak a figyelemfelhívás került előtérbe, hanem egy fontos üzenet is megfogalmazódott: az elfogadás és az egyenlőség nem lehet választás kérdése. Így ünnepelték a Down világnapját!
A kezdeményezésnek az volt a célja, hogy láthatóvá tegyék: a Down-szindrómával élő emberek a társadalom teljes jogú tagjai, akiknek nem sajnálatra, hanem valódi lehetőségekre és támogatásra van szükségük nap mint nap. A témában Péter Szabó Szilvia nyilatkozott lapunknak, megmutatva, hogy elképesztő határozottsággal és szeretettel áll ki az érintettek mellett.
„Fogadjuk el egymást, lássuk meg szemükben az értelmet” – Péter Szabó Szilvi szerint a Down-szindrómások szeretete példaértékű
A világ ismét megállt egy pillanatra, hogy odafigyeljen azokra, akiket túl sokszor csak „különlegesként” emlegetünk, miközben valójában ugyanolyan emberek, mint bárki más. Erről mesélt nekünk Péter Szabó Szilvia, Fonogram-díjas magyar énekesnő, aki a legnagyobb szeretettel fordul a megváltozott élethelyzetben élő Down-szindrómás emberek felé.
Úgy gondolom, hogy minden fogyatékossággal élő ember számára rendkívül fontos az elfogadás és a befogadás megtapasztalása. Bár az élet egyik oldalról adhatott számukra nehézségeket, a másik oldalról sokszor olyan értékekkel és belső gazdagsággal ajándékozta meg őket, amelyeket sokan talán észre sem vesznek. A Down-szindrómás emberekben különösen sok szeretet van, és rendkívül tiszta lélekkel, nyitott szívvel fordulnak a világ felé. Ez az őszinte szeretet és emberség sokszor példaértékű lehet mások számára is.
– mondja a NOX együttes énekesnője.
A március 21-ei világnap kapcsán többen jöttek oda, megöleltek, mosolyogtak és nagyon nagyon nagy szeretetben ünnepeltük együtt ezt a napot. Nem is volt kérdés, hogy csatlakozom és fellépek, mert elképesztő öröm ez számomra is
– teszi hozzá Szilvia.
A Down-szindrómáról fontos tudni, hogy egy genetikai eltérésről van szó, amelyet a 21-es kromoszóma többlete okoz. Ez hatással lehet a fejlődésre és a tanulási képességekre, de ez nem jelenti azt, hogy az érintettek ne lennének értelmesek vagy ne értenék a körülöttük zajló világot. Sok Down-szindrómás ember igenis képes kifejezni magát, és megfelelő támogatással teljes, értékes életet élhet.
A legfontosabb azonban az elfogadás és az inkluzív szemlélet: hogy ezek az emberek ne elkülönítve, hanem a társadalom részeként, velünk együtt élhessék a mindennapjaikat. A cél nem a szegregáció, hanem a közös élet, ahol mindenki lehetőséget kap a maga módján kibontakozni.
Megkérdeztük Szilvit, ő ezt hogyan látja.
Valahogy mindegyikükkel megtalálom a közös hangot, és könnyen tudok kapcsolódni, kommunikálni a fogyatékkal élő emberekkel. A szemükben ott van minden, ezt nagyon gyorsan fel lehet ismerni. Fontos lenne, hogy ezt mások is észrevegyék, és nyitottabban forduljanak feléjük
– vallja az énekesnő.
A dalaink többsége is erről szól: fogadjuk el egymást, higgyünk önmagunkban, küzdjünk az álmainkért, és soha ne adjuk fel. Nagyon örülök, hogy ezekért az értékekért kiállhatunk, mert így minden, amit teszünk, valódi értelmet nyer
– zárja gondolatait Péter Szabó Szilvia a különleges alkalom és nap kapcsán.
